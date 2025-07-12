Prije 82 godine ubijen Ivan Goran Kovačić, pjesnik “polja svijetlih i polja tamnih”

Na današnji dan 1943. godine, ubijen Ivan Goran Kovačić, jedan od najpoznatijih hrvatskih i regionalnih pjesnika, pripovjedača, esejista, novinara i književnih kritičara. Rodio se je 1913. godine u Lukovdolu, a pisati je počeo u ranoj mladosti. Već kao učenik VI razreda gimnazije objavio je, 1929., prvi književni sastav, kratki zapis „Ševina tužaljka“ u zagrebačkom časopisu „Omladina“. Godine 1931., napravivši izbor iz dotad objavljenih pjesama, zajedno s još dvojicom mladih pjesnika, Josipom Hitrecom i Vladimirom Jurčićem, Kovačić je objavio prvu zbirku “Lirika”. Sljedećih nekoliko godina intenzivno je radio na zbirci novela koju je, 1936., objavio s naslovom “Dani gnjeva”. Prvi novinarski posao dobio je 1936.; uređivao je kulturne rubrike, najprije u “Hrvatskom dnevniku” (1936. – 1940.), potom u “Novostima” (1939. – 1941.). Goran je pjesnik “polja svijetlih i polja tamnih”. Tamni motivi smrti, krvi i jeze javljali su se i u njegovoj poeziji i u njegovoj prozi - novelama “Smrt u čizmama”, “Sedam zvonara Majke Marije”, pjesmama “Moj grob”, “Oči Stjepana Radića”, “Leševi putuju”, a kulminirali su u njegovom najzrelijem književnom ostvarenju - u proturatnoj poemi “Jama”, štampanoj nakon njegove smrti, 1944. godine.

Dezider Erazmo Roterdamski . Wikipedia.org Dezider Erazmo Roterdamski . Wikipedia.org

Umro nizozemski humanist Dezider Erazmo Roterdamski 1536. - Umro nizozemski humanist Dezider Erazmo Roterdamski, koji je znatno utjecao na njemačku reformaciju, a u djelima je satirično prikazao društvo, u prvom redu razuzdano rimokatoličko svećenstvo i Papu. Reformu crkve je zamišljao kao reformu klera i crkvenih općina, a ne dogmi i po tome se razlikovao od Martina Lutera (Luther). Djela: "Domaći razgovori", "Pohvala ludosti". 1682. - Preminuo francuski astronom Žan Pikar (Jean Picard), koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Pokrenuo je 1679. astronomski almanah "Connaissance des temps", koji i sada izlazi. 1813. - Rođen Klod Bernar (Claude Bernard), francuski fiziolog. Bio je profesor fiziologije u Colege de France te izvanredan i sistematičan eksperimentator, majstor vivisekcije na pokusnim životinjama. Istaknuo se radovima s područja fiziologije probave, posebno o probavnoj funkciji želučanog soka, istraživao je ulogu pankresnog soka pri probavi masti, dokazao utjecaj psihičkih i nervnih faktora na lučenje probavnih sokova i metabolizam. Otkrio je glikogen, izučavao kretanje šećera u krvi te pojavu šećera u mokraći, funkciju autonomnog nervnog sistema, djelovanje različitih otrova. Njegovo glavno djelo "Uvod u studij eksperimentalne medicine" izašlo je u 25 izdanja i prevedeno je na mnoge jezike. Bernar se smatra osnivačem moderne eksperimentalne fiziologije. 1817. - Američki pisac Henri Dejvid Toro (Henry David Thoreau), jedan od najboljih američkih esejista, rođen je na današnji dan. Pisao je protiv ropstva, otimačkog rata SAD protiv Meksika od 1846. do 1848. u korist robovlasničkog Juga, propovijedao je vraćanje prirodi i spajao mistiku, filozofiju prirode i transcendentalizam. Djela: "Život u šumi" (zbirka od 18 eseja), "Dnevnik" (14 knjiga), eseji "Građanska neposlušnost", "Ropstvo u Masačusetsu", "Odbrana Džona Brauna". 1854. - Rođen američki industrijalac Džordž Istman (George Eastman), jedan od pionira fotografije i filma, osnivač kompanije "Kodak". Lansirao je, 1844., osjetljivi fotografski papir, a 1899. jednostavnu fotokameru i potom iste godine celuloidnu filmsku traku prilagođenu kameri. 1884. - Italijanski slikar i vajar Amedeo Modiljani (Modigliani), čija su djela jedinstvena po prepoznatljivoj izduženosti figura, rođen je na današnji dan. U Parizu je živio od 1906. do smrti 1920. i jedan je od najznačajnijih predstavnika "Pariske škole". Najviše je slikao ženske aktove i portrete, a u mladosti se bavio i skulpturom.

Pablo Neruda . Wikipedia.org Pablo Neruda . Wikipedia.org

Rođen Pablo Neruda, čileanski pjesnik i diplomat 1904. - Rođen Pablo Neruda, čileanski pjesnik i diplomat, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Objavio je 19 zbirki poezije, od kojih je najznačajnija “Španija u srcu” u kojoj daje potresnu, ali uvjerljivu sliku borbe španskog naroda, počevši pisati o socijalno-političkim temama za vrijeme Španskog građanskog rata. Njegov “Sveopći spjev” (Canto general, 1950.) postao je simbol stremljenja za književnost čileanskog naroda. 1910. - U avionskoj nesreći poginuo engleski proizvođač automobila i pilot Čarls Stjuart Rols (Charles Stewart Rolls), koji je s Frederikom Henrijem Rojsom (Frederick Henry Royce) 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila "Rols-Rojs". Rols je prvi pilot koji je - u junu 1910. - preletio La Manš u oba pravca bez zaustavljanja i prvi britanski pilot koji je izgubio život u avionskoj nesreći.

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