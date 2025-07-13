Harison Ford, jedan od najboljih svjetskih glumaca, slavi 83. rođendan

Na današnji dan 1942. godine, rođen je Harison Ford (Harrison Ford), jedan od najboljih glumaca svih vremena, ne samo u SAD nego i širom svijeta. Svjetsku slavu stekao je ulogama Hana Soloa u “Zvjezdanim ratovima” reditelja Džordža Lukasa (George Lucas) i Indiane Jonesa u istoimenom serijalu.
Na početku karijere pojavio se manjim ulogama u poznatim filmovima: “Američki grafiti” (1973.) s Robertom Duvalom (Duvall) i “Apokalipsa danas” (1979.) uz Marlona Branda i Martina Šina (Sheen). Ostvario je i zapaženu glavnu ulogu istražitelja Ricka Deckarda u danas kultnom filmu “Istrebljivač” (1982.) Ridlija Skota (Ridley Scott).
Ford se već desetljećima nalazi u vrhu holivudske A produkcije. Časopis “Empire” svrstao ga je 1997. godine na popis "100 najvećih filmskih zvijezda svih vremena".
Rođen rimski car, vojskovođa i pisac Gaj Julije Cezar
100. pr. n. e. - Rođen rimski car, vojskovođa i pisac Gaj Julije Cezar, jedna od najčuvenijih ličnosti klasične historije. Najslavniji rimski vladar, Cezar je brojnim vojnim pobjedama znatno proširio utjecaj i vlast Rimskog Carstva. Pobijedivši Pompeja Velikog u građanskom ratu od 46. pr. n. e. zavladao je kao diktator. Njegova diktatura označila je kraj vrhovne vladavine senata u Rimu i početak carstva. Iako je ubijen u atentatu, Rimska Republika je od 27. pr. n. e. i formalno postala Rimsko Carstvo.
1878. - Završen Berlinski kongres na kome je revidiran Sanstefanski mirovni ugovor, zaključen poslije rusko-turskog rata. Odlukom Berlinskog kongresa Austro-Ugarskoj je dato pravo da pripoji (aneksija) Bosnu i Hercegovinu i da drži garnizon u Novopazarskom sandžaku.
1930. - U glavnom gradu Urugvaja Montevideu počelo Prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je u konkurenciji 13 ekipa pobijedila reprezentacija zemlje domaćina.
1944. - Rođen Erne Rubik, mađarski pronalazač, vajar i profesor arhitekture, tvorac Rubikove zmije i Rubikove kocke. Iako je postao poznat po izumu Rubikove kocke i njegovim drugim mehaničkim zagonetkama, veliki dio njegovog rada uključuje promoviranje nauke u obrazovanju. Rubik je uključen u nekoliko organizacija kao što su Beyond Rubikova kocka, Inicijativa za učenje Rubik i Fondacija Judit Polgar.
Umro austrijski kompozitor Arnold Šenberg, osnivač modernog muzičkog ekspresionizma
1951. - Umro austrijski kompozitor Arnold Šenberg (Schoenberg), osnivač i teoretičar modernog muzičkog ekspresionizma, profesor muzičkih akademija u Beču, Berlinu, Bostonu i Los Anđelesu. U ranim kompozicijama bio je sljedbenik romantizma, ali je kasnije napustio tonalni sistem i komponovao atonalno, pri čemu je uveo nov dvanaestotonski način komponovanja, nevezan nedovršeni "Priručnik za kontrapunkt" i "Teoriju kompozicije". Muzička djela: "Mojsije i Aron", simfonijska poema "Peleas i Melisandra", kantate "Gurelider", "Preživjeli iz Varšave", melodrama "Pijerot", monodrama "Očekivanja".
1954. - Umrla Frida Kalo (Kahlo), meksička likovna umjetnica, slikarica realizma, poznata po svojim autoportretima, portretima, kao i djelima inspiriranim prirodom. Njene slike često su imale čvrste autobiografske elemente pomiješane s realizmom i fantastikom. Tokom svog života Frida je naslikala više od 200 slika, crteža i skica, od čega su 55 autoportreti. Na pitanje zašto je naslikala toliko autoportreta, Frida je odgovorila: „Zato što sam ja tako često sama ... jer sam subjekt kojeg znam ponajbolje”. Danas, 71 godinu nakon njene smrti, Fridine slike se prodaju za više novca od djela bilo kojeg drugog ženskog umjetnika.
2008. – Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Monako primljene u Uniju za Mediteran.
2014. - Umrla Nadin Gordimer (Nadine), južnoafrička književnica, politička aktivistica i dobitnica Nobelove nagrade za književnost 1991. Premda je pripadala povlaštenom bijelom sloju usred južnoafričkog aparthejda, bila je njegova gorljiva protivnica. O razornim učincima rasizma pisala je u svojim ranim romanima (“Pokojni građanski svijet”). Kao trajnu napetost između sklonosti prema samoizolaciji i težnje društvenoj pravdi, propitivala je sukob između intimnog i javnog u romanima “Počasni gost”, “Konzervator”, “Julyjev narod”, “Priča moga sina” i dr. Nakon političkog ukinuća aparthejda, nastavila je problematizirati moralne dvojbe ne samo svoje sredine, ali sa sve većom sumnjom u mogućnost zbiljske društvene promjene: “Niko da me prati”, “Kućni pištolj”, kao i temu neostvarivosti ljubavi na rascjepu kultura - “Usput”. Napisala je više zbirki kratkih priča, te više zbirki eseja. Sastavila je antologiju južnoafričkih crnačkih pisaca “Crni tumači”.