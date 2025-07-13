Harison Ford, jedan od najboljih svjetskih glumaca, slavi 83. rođendan

Na današnji dan 1942. godine, rođen je Harison Ford (Harrison Ford), jedan od najboljih glumaca svih vremena, ne samo u SAD nego i širom svijeta. Svjetsku slavu stekao je ulogama Hana Soloa u “Zvjezdanim ratovima” reditelja Džordža Lukasa (George Lucas) i Indiane Jonesa u istoimenom serijalu. Na početku karijere pojavio se manjim ulogama u poznatim filmovima: “Američki grafiti” (1973.) s Robertom Duvalom (Duvall) i “Apokalipsa danas” (1979.) uz Marlona Branda i Martina Šina (Sheen). Ostvario je i zapaženu glavnu ulogu istražitelja Ricka Deckarda u danas kultnom filmu “Istrebljivač” (1982.) Ridlija Skota (Ridley Scott). Ford se već desetljećima nalazi u vrhu holivudske A produkcije. Časopis “Empire” svrstao ga je 1997. godine na popis "100 najvećih filmskih zvijezda svih vremena".

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Rođen rimski car, vojskovođa i pisac Gaj Julije Cezar 100. pr. n. e. - Rođen rimski car, vojskovođa i pisac Gaj Julije Cezar, jedna od najčuvenijih ličnosti klasične historije. Najslavniji rimski vladar, Cezar je brojnim vojnim pobjedama znatno proširio utjecaj i vlast Rimskog Carstva. Pobijedivši Pompeja Velikog u građanskom ratu od 46. pr. n. e. zavladao je kao diktator. Njegova diktatura označila je kraj vrhovne vladavine senata u Rimu i početak carstva. Iako je ubijen u atentatu, Rimska Republika je od 27. pr. n. e. i formalno postala Rimsko Carstvo. 1878. - Završen Berlinski kongres na kome je revidiran Sanstefanski mirovni ugovor, zaključen poslije rusko-turskog rata. Odlukom Berlinskog kongresa Austro-Ugarskoj je dato pravo da pripoji (aneksija) Bosnu i Hercegovinu i da drži garnizon u Novopazarskom sandžaku. 1930. - U glavnom gradu Urugvaja Montevideu počelo Prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je u konkurenciji 13 ekipa pobijedila reprezentacija zemlje domaćina. 1944. - Rođen Erne Rubik, mađarski pronalazač, vajar i profesor arhitekture, tvorac Rubikove zmije i Rubikove kocke. Iako je postao poznat po izumu Rubikove kocke i njegovim drugim mehaničkim zagonetkama, veliki dio njegovog rada uključuje promoviranje nauke u obrazovanju. Rubik je uključen u nekoliko organizacija kao što su Beyond Rubikova kocka, Inicijativa za učenje Rubik i Fondacija Judit Polgar.

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