Poznato zašto se srušio Boeing 787 u kojem je stradalo 260 ljudi

Preliminarni izvještaj o avionskoj nesreći Air Indije, u kojoj je prošlog mjeseca poginulo 260 osoba, pokazao je da su se tri sekunde nakon polijetanja prekidači za dovod goriva na motorima gotovo istovremeno prebacili iz položaja „uključeno“ u položaj „isključeno“, čime je motorima prekinut dotok goriva.

Avion Boeing 787 Dreamliner odmah je počeo gubiti visinu, navodi se u izvještaju koji su objavili indijski istražitelji avionskih nesreća. Na snimku iz pilotske kabine čuje se kako jedan pilot pita drugog zašto je isključio gorivo. Drugi pilot odgovara da to nije učinio, stoji u izvještaju.

Oba pilota su bila iskusna

Nije precizirano ko je uputio poziv za pomoć neposredno prije nesreće, pilot ili kopilot. Na mjestu nesreće oba prekidača za gorivo pronađena su u položaju „uključeno“, a izvještaj navodi da postoje pokazatelji da je pokušano ponovno pokretanje oba motora neposredno prije udara.

Oba pilota imala su ukupno oko 19.000 sati letenja, uključujući više od 9000 sati na modelu 787. Preliminarni izvještaj također ne objašnjava kako su se prekidači mogli prebaciti u položaj „isključeno“ tokom leta 12. juna iz indijskog grada Ahmedabad prema Londonu.

Američki stručnjak za sigurnost leta Anthony Brickhouse kao ključnu dilemu ističe zašto su prekidači prebačeni na način koji nije u skladu s uobičajenom procedurom. „Jesu li se sami pomjerili ili su ih pomjerili piloti? Ako su ih pomjerili piloti, zašto?“, upitao je.

Mišljenje stručnjaka

Drugi američki stručnjak za sigurnost leta, John Cox, izjavio je da pilot ne može slučajno prebaciti prekidače za gorivo.

- Ne možeš ih slučajno dodirnuti pa da se pomjere - rekao je.