Sin narkobosa El Čapa priznao krivicu pred američkim sudom u zamjenu za blažu kaznu

Jedan od sinova meksičkog narkobosa Hoakina "El Čapa" Guzmana (Joaquín Guzmán), suosnivača narko-kartela Sinaloa, Ovidio Guzman Lopez, priznao je krivicu pred američkim sudom u okviru nagodbe kojom sebi osigurava blažu zatvorsku kaznu.

Poznat pod nadimkom "El Raton" (Miš), 35-godišnji Ovidio jedini je od četvorice sinova vođe kartela koji je postigao nagodbu s američkim pravosuđem i priznao krivicu. Njegov otac, El Čapo, u Sjedinjenim Američkim Državama izdržava doživotnu kaznu zatvora, koja mu je izrečena 2019. godine.

Američki tužilac Džej Klejton (Jay Clayton) izjavio je u petak na sudu na Menhetnu kako se radi o "važnom koraku u pozivanju kartela Sinaloa i njegovih vođa na odgovornost za ulogu u epidemiji fentanila, droge koja je odnijela mnoge američke živote".

Nagodba mu donosi blažu kaznu

Sud u Njujorku je 1. jula povukao optužbe za trgovinu drogom protiv Ovidia Guzmana kao dio nagodbe, čime je izbjegao suđenje i, prema mišljenju analitičara, osigurao blažu kaznu od one koju je dobio njegov otac. Datum izricanja presude još nije određen.

U okviru nagodbe, Ovidio Guzman je priznao krivicu za zavjeru povezanu s trgovinom drogom i za sudjelovanje u kriminalnom udruženju, saopćilo je američko Ministarstvo pravde. Također je priznao da su on i njegova trojica braće preuzeli ulogu svoga oca unutar kartela.

Uhapšen nakon krvave operacije

Ovidio je uhapšen u januaru 2023. godine tokom velike operacije u Kuliakanu, na sjeverozapadu Meksika, u kojoj je poginulo najmanje 29 osoba.

Devet mjeseci kasnije izručen je Sjedinjenim Američkim Državama.