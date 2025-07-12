Lavrov stigao u Sjevernu Koreju, Moskva i Pjongjang produbljuju vojnu saradnju

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov doputovao je u petak u Sjevernu Koreju, objavila je danas sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA.

Ovo je najnoviji u nizu posjeta visokih ruskih zvaničnika toj zemlji, što ukazuje na sve prisnije odnose između Moskve i Pjongjanga.

Prema izvještaju KCNA, Lavrov će u Sjevernoj Koreji boraviti do nedjelje i sastati se sa sjevernokorejskim ministrom vanjskih poslova.

Lavrov je doputovao iz malezijske prijestolnice Kuala Lumpura, gdje je učestvovao na sastanku ministara vanjskih poslova ASEAN-a, a zatim sletio u Wonsan, obalni grad na istoku Sjeverne Koreje, poznat po novootvorenom turističkom kompleksu, ali i po raketnim i mornaričkim postrojenjima.

Sve dublja vojna saradnja i slanje trupa

Ova posjeta dio je sve intenzivnije saradnje dvije države, dodatno učvršćene nedavnim potpisivanjem međusobnog odbrambenog sporazuma.

Južnokorejska obavještajna agencija izvijestila je da bi Sjeverna Koreja tokom jula ili augusta mogla poslati dodatne trupe, nakon što je, prema njihovim podacima, već rasporedila više od 10.000 vojnika da se bore na strani Rusije u ratu protiv Ukrajine.

Također je potvrđeno da je Sjeverna Koreja pristala poslati oko 6.000 vojnih inženjera i građevinskih radnika za obnovu u ratom pogođenoj ruskoj regiji Kursk.

Nakon Pjongjanga, Lavrov ide u Kinu

Ruske novinske agencije također su izvijestile o dolasku Sergeja Lavrova, te navele da će nakon posjete Sjevernoj Koreji otputovati u Kinu, gdje će učestvovati na sastanku Šangajske organizacije za saradnju (SCO), koji će biti održan u ponedjeljak i utorak.