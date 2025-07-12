Rusija izvela žestok noćni napad na zapadnu Ukrajinu, oglasile se i poljske vlasti

Rusija je tijekom noći izvela val napada dronovima i raketama na zapadne dijelove Ukrajine, gađajući regije daleko od linije fronta, izvijestili su ukrajinski mediji i zvaničnici.
Eksplozije su zabilježene u Lavovu, blizu granice s Poljskom, zatim u Černivcima, u blizini granice s Rumunijom, kao i u sjeverozapadnom gradu Lucku, prenose ukrajinski izvori.
Nakon napada, u Lavovu je izbio požar u jednoj stambenoj zgradi, potvrdio je gradonačelnik Andrej Sadovji (Andriy Sadovyi).
Ukrajinske zračne snage ranije su upozorile na lansiranje balističkih raketa i dronova iz Rusije prema zapadnom dijelu zemlje. Prema službenim informacijama, dronovi su viđeni kako se približavaju oblastima Ternopilj i Volinj.
U regiji Volinj oglasile su se sirene za zračnu opasnost, a lokalne vlasti pozvale su stanovnike da ostanu u skloništima dok prijetnja ne prođe.
Tijekom napada, Poljska je aktivirala svoje borbene avione kako bi zaštitila zračni prostor, saopćile su Oružane snage Poljske putem platforme X.