Rusija izvela žestok noćni napad na zapadnu Ukrajinu, oglasile se i poljske vlasti

Rusija je tijekom noći izvela val napada dronovima i raketama na zapadne dijelove Ukrajine, gađajući regije daleko od linije fronta, izvijestili su ukrajinski mediji i zvaničnici.

Eksplozije su zabilježene u Lavovu, blizu granice s Poljskom, zatim u Černivcima, u blizini granice s Rumunijom, kao i u sjeverozapadnom gradu Lucku, prenose ukrajinski izvori.

Nakon napada, u Lavovu je izbio požar u jednoj stambenoj zgradi, potvrdio je gradonačelnik Andrej Sadovji (Andriy Sadovyi).