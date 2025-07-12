Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRONOVI I RAKETE

Rusija izvela žestok noćni napad na zapadnu Ukrajinu, oglasile se i poljske vlasti

Tijekom napada, Poljska je aktivirala svoje borbene avione kako bi zaštitila zračni prostor, saopćile su Oružane snage Poljske putem platforme X

Posljedice ruskog napada na zapadu Ukrajine. Platforma X

M. Až.

12.7.2025

Rusija je tijekom noći izvela val napada dronovima i raketama na zapadne dijelove Ukrajine, gađajući regije daleko od linije fronta, izvijestili su ukrajinski mediji i zvaničnici.

Eksplozije su zabilježene u Lavovu, blizu granice s Poljskom, zatim u Černivcima, u blizini granice s Rumunijom, kao i u sjeverozapadnom gradu Lucku, prenose ukrajinski izvori.

Nakon napada, u Lavovu je izbio požar u jednoj stambenoj zgradi, potvrdio je gradonačelnik Andrej Sadovji (Andriy Sadovyi).

Ukrajinske zračne snage ranije su upozorile na lansiranje balističkih raketa i dronova iz Rusije prema zapadnom dijelu zemlje. Prema službenim informacijama, dronovi su viđeni kako se približavaju oblastima Ternopilj i Volinj.

U regiji Volinj oglasile su se sirene za zračnu opasnost, a lokalne vlasti pozvale su stanovnike da ostanu u skloništima dok prijetnja ne prođe.

Tijekom napada, Poljska je aktivirala svoje borbene avione kako bi zaštitila zračni prostor, saopćile su Oružane snage Poljske putem platforme X.

# LAVOV
# RUSIJA
# POLJSKA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.