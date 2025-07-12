Trampova administracija otpušta više od 1.300 zaposlenih u State Departmentu

Američki State Department započeo je u petak otpuštanja više od 1.300 zaposlenika, kao dio kampanje američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za značajno smanjenje broja radnih mjesta u saveznoj vladi.

Prema riječima jednog zvaničnika iz State Departmenta, ukupno 1.107 zaposlenika iz državne službe i 246 iz diplomatske službe obaviješteno je da će ostati bez posla. Američki mediji navode da su otkazi upućeni elektronskom poštom.

Po planu administracije, službenici diplomatske službe bit će otpušteni 120 dana nakon prijema obavještenja, a odmah nakon toga će biti upućeni na plaćeni odmor. Državni službenici posao će izgubiti nakon 60 dana.

Ova odluka dolazi svega tri dana nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država otvorio put administraciji da krene s masovnim otpuštanjima u federalnim institucijama.

State Department je prošle godine imao više od 80.000 zaposlenih širom svijeta, uključujući oko 17.700 njih u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Istovremeno, državni sekretar Marko Rubio (Rubio) krajem aprila najavio je veliko restrukturiranje resora kojim upravlja, podijelivši na društvenoj mreži X članak u kojem su navedeni planovi o smanjenju broja zaposlenih za 15 posto.

Tramp je od povratka u Bijelu kuću smanjenje administracije istakao kao jedan od svojih glavnih prioriteta. U tom cilju osnovano je i Ministarstvo za efikasnost vlade (DOGE), kojim je prethodno upravljao Ilon Mask (Elon Musk).