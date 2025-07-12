Bijela kuća objavila fotomontažu: Tramp je superman

Bijela kuća objavila je još jednu u nizu nesvakidašnjih poruka otkako je Donald Tramp (Trump) ponovo na čelu Sjedinjenih Američkih Država.
NA SLUŽBENOM PROFILU
Uz fotografiju je stajao i natpis: "Simbol nade. Istina. Pravda. Američki način. Superman Tramp"
Objava na službenom profilu Bijele kuće. Platforma X
Bijela kuća objavila je još jednu u nizu nesvakidašnjih poruka otkako je Donald Tramp (Trump) ponovo na čelu Sjedinjenih Američkih Država.
Na službenom profilu na društvenoj mreži X objavljena je fotomontaža u kojoj je Tramp prikazan kao Superman, s plaštom i prepoznatljivim simbolom na grudima.
Uz fotografiju je stajao i natpis: "Simbol nade. Istina. Pravda. Američki način. Superman Tramp".
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