Novo sjevernokorejsko ljetovalište otvorilo vrata za prve ruske turiste

Novo odmaralište na obali Sjeverne Koreje, koje je ranije bilo predmet kritika organizacija za ljudska prava zbog loših uslova rada građevinskih radnika, ove sedmice je primilo prvu grupu turista iz Rusije.

Kompleks Wonsan Kalma prošlog mjeseca je svečano otvorio sjevernokorejski lider Kim Jong-un, koji ga je opisao kao "turističku i kulturnu destinaciju svjetske klase", prenosi BBC.

Ljetovalište elite

Iako su detalji o gradnji odmarališta ostali pod velom tajne u zatvorenoj zemlji poput Sjeverne Koreje, poznato je da je Kim Džong-un veći dio mladosti proveo upravo u Vonsanu, koji je i ranije bio omiljeno ljetovalište sjevernokorejske elite.

Prema riječima Rija Džong Hoa, bivšeg visokog ekonomskog zvaničnika Sjeverne Koreje koji je 2014. godine prebjegao iz zemlje, prvobitni cilj projekta bio je privući oko milion turista godišnje, ali istovremeno zadržati zonu zatvorenom.

Godinu dana prije početka izgradnje, 2017. godine, Kim je poslao delegaciju u Španiju da se upozna s turizmom. Tamo su posjetili Benidorm, poznato špansko odmaralište, što je, prema riječima Matijasa Pereza Suka (Matias Perez Such), domaćina posjete, uključivalo obilazak tematskog parka, hotela u neboderima i marine.

Brošure Wonsan Kalme prikazuju 43 hotela uz obalu, pansione na vještačkom jezeru, kampove, vodeni park sa žutim toboganima, te zabavni kvart sa pozorištem, kinom, rekreacionim i fitnes centrima.

Strogo nadzirane ture

Iako je Sjeverna Koreja gotovo u potpunosti zatvorena za strane posjetioce, posljednjih godina dopušten je mali broj strogo nadziranih turističkih tura. Među njima je i grupa od 12 ruskih turista koja je boravila tri dana u Wonsanu, plativši aranžman 1.800 eura – što je više od 60 posto prosječne ruske mjesečne plate.

Andrej Lankov, stručnjak za odnose Rusije i Sjeverne Koreje sa Univerziteta Kukmin u Seulu, smatra da je malo vjerovatno da će Wonsan Kalma postati popularna destinacija za ruske turiste.

„Rusi mogu bez problema otputovati u Tursku, Egipat, Tajland ili Vijetnam, koji nude neuporedivo bolju uslugu. Standardi su viši, a tamo nisu pod konstantnim nadzorom“, istakao je Lankov.