Očajničke poruke s brodova u Crvenom moru: "Svi smo muslimani"

Poruke o nacionalnosti i vjeri članova posade počeli su da objavljuju komercijalni brodovi koji i dalje plove kroz Crveno more. To je uslijedilo putem javnih sistema za praćenje kretanja, kako ne bi postali mete jemenskih Huta nakon smrtonosnih napada koje je ta milicija izvela ove sedmice.

Iako je Crveno more ključni pomorski pravac za transport nafte i robe, saobraćaj se drastično smanjio od kada su Huti u novembru 2023. godine započeli napade kod obala Jemena, tvrdeći da je riječ o činu solidarnosti s Palestincima u ratu u Gazi.

Dva broda potopila je ove sedmice grupa bliska Iranu nakon višemjesečnog zatišja. Njen vođa Abdul Malik al-Huti je poručio da neće dozvoliti prolazak nijednoj kompaniji koja prevozi robu povezanu s Izraelom.

Tokom proteklih dana, sve veći broj brodova koji prolaze južnim Crvenim morem i uskim moreuzom Bab el-Mandeb dodaje poruke u svoje javne AIS profile za praćenje, koje su vidljive kada se klikne na plovilo, prenosi Reuters.

Kinesko porijeklo

Poruke su, između ostalog, sadržavale napomene da je posada i menadžment isključivo kineskog porijekla, kao i isticanje prisustva naoružanih čuvara na brodu.

- Svi članovi posade su muslimani - glasila je jedna poruka, dok su druge isticale da brodovi nemaju nikakve veze s Izraelom, prema podacima AIS sistema za praćenje brodova MarineTraffic i LSEG.

Izvori iz pomorske sigurnosti kažu da ovakve poruke pokazuju sve veći očaj da se izbjegnu napadi Huti komandosa ili smrtonosnih dronova, ali ističu i da je mala vjerovatnoća da će to imati ikakav efekat.

- Obavještajna priprema Huta je “mnogo dublja i proaktivnija” - naveo je jedan izvor.

Iako brodarske kompanije moraju pažljivo da provjere bilo kakvu, pa i posrednu povezanost sa Izraelom prije nego što zaplove Crvenim morem, rizik od napada i dalje ostaje visok

Analize pomorskog saobraćaja pokazale su da su brodovi iz šire flote oba plovila koja su Huti napali i potopili ove sedmice prethodno pristajali u izraelskim lukama tokom protekle godine.

Povezanost s Izraelom

Izvori iz oblasti pomorske sigurnosti navode da, iako brodarske kompanije moraju pažljivo da provjere bilo kakvu, pa i posrednu povezanost sa Izraelom prije nego što zaplove Crvenim morem, rizik od napada i dalje ostaje visok.

U martu 2024. godine, Huti su balističkim raketama pogodili tanker Huang Pu, kojim upravlja kineska kompanija, iako su prethodno tvrdili da neće napadati kineske brodove, saopćila je Američka centralna komanda (CENTCOM).

Huti su također gađali i brodove koji trguju s Rusijom.

- Uprkos proglašenim primirjima, oblasti poput Crvenog mora i moreuza Bab el-Mandeb i dalje su klasifikovane kao visokorizične od strane osiguravača - navela je brokerska kuća Aon u izvještaju ove sedmice.

Neprestano praćenje situacije i prilagodljive sigurnosne mjere su od suštinskog značaja za operatere brodova.

Trošak osiguranja za prijevoz robe kroz Crveno more više se nego udvostručio nakon napada izvedenih ove sedmice, a neki osiguravači su privremeno obustavili pokriće za pojedina putovanja, piše Reuters.

Broj dnevnih prolazaka

Broj dnevnih prolazaka kroz moreuz, na južnom vrhu Crvenog mora i ulazu u Adenski zaljev, iznosio je 35 brodova 10. jula, 32 broda 9. jula, što je pad u odnosu na 43 broda 1. jula, pokazuju podaci Lloyd’s List Intelligence.

U poređenju sa tim, u oktobru 2023, prije početka napada Huta, prosječan broj dnevnih plovidbi bio je 79.

- Pomorci su okosnica svjetske trgovine, oni obezbjeđuju snabdijevanje zemalja hranom, gorivom i lijekovima. Ne bi trebalo da rizikuju svoje živote da bi obavljali svoj posao - saopćila je ove sedmice britanska humanitarna organizacija Seafarers’ Charity.