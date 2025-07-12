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STATE DEPARTMENT UPOZNAT

Američki državljanin palestinskog porijekla pretučen nasmrt na Zapadnoj obali

Preminuo nakon što su ga izraelski doseljenici pretukli tokom napada na naselje sjeverno od Ramalaha

Saif al-Din Musalat. Platforma X

M. Až.

12.7.2025

Američki State Department saopćio je da je upoznat sa smrću američkog državljanina Saifa al-Dina Kamela Abdula Karima Musalata na okupiranoj Zapadnoj obali, nakon izvještaja da su ga izraelski doseljenici nasmrt pretukli.

Palestinska novinska agencija WAFA, pozivajući se na lokalno ministarstvo zdravstva, javila je da je Musalat, koji je bio u dvadesetim godinama, preminuo nakon što su ga izraelski doseljenici pretukli tokom napada na naselje sjeverno od Ramalaha. U istom napadu povrijeđeno je još deset osoba, prenosi Reuters.

The Washington Post donosi izjavu Musalatove porodice iz Tampe, Florida, koja tvrdi da je ubijen brutalnim premlaćivanjem od strane izraelskih naseljenika.

- Upoznati smo sa smrću američkog državljanina na Zapadnoj obali - rekao je glasnogovornik State Departmenta.

Izraelska vojska saopćila je da istražuje incident u mjestu Sinjil, gdje je, kako tvrde, došlo do sukoba između Palestinaca i doseljenika, nakon što su Palestinci navodno kamenovali grupu Izraelaca i povrijedili nekoliko njih.

Palestinsko ministarstvo zdravstva kasnije je objavilo da je još jedan mladi Palestinac, Muhamed Rizk Husein al-Šalabi, također ubijen u napadu doseljenika u istom mjestu. Prema navodima palestinskih dužnosnika, al-Šalabi je upucan i ostavljen da krvari satima.

Ujedinjene nacije i brojne organizacije za ljudska prava smatraju izraelska naselja na Zapadnoj obali kršenjem međunarodnog prava i dijelom šire strategije raseljavanja palestinskog stanovništva.

# IZRAEL
# PALESTINA
# SAD
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