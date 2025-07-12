Američki državljanin palestinskog porijekla pretučen nasmrt na Zapadnoj obali

Američki State Department saopćio je da je upoznat sa smrću američkog državljanina Saifa al-Dina Kamela Abdula Karima Musalata na okupiranoj Zapadnoj obali, nakon izvještaja da su ga izraelski doseljenici nasmrt pretukli.

Palestinska novinska agencija WAFA, pozivajući se na lokalno ministarstvo zdravstva, javila je da je Musalat, koji je bio u dvadesetim godinama, preminuo nakon što su ga izraelski doseljenici pretukli tokom napada na naselje sjeverno od Ramalaha. U istom napadu povrijeđeno je još deset osoba, prenosi Reuters.

The Washington Post donosi izjavu Musalatove porodice iz Tampe, Florida, koja tvrdi da je ubijen brutalnim premlaćivanjem od strane izraelskih naseljenika.

- Upoznati smo sa smrću američkog državljanina na Zapadnoj obali - rekao je glasnogovornik State Departmenta.