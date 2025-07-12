Prvo ročište po žalbenom postupku Marin Le Pen najavljeno za 8. septembar

Žalbeno ročište za krajnje desničarsku francusku političarku Marie Le Pen, koja je proglašena krivom za korupciju i kojoj je zabranjeno obavljanje funkcije pet godina, trebalo bi početi 8. septembra, prema izvještajima medija u petak, prenosi Anadolu.

Apelacioni sud u Parizu potvrdio je datum ročišta, na kojem će se razmatrati osuda i politička diskvalifikacija Le Pen.

Le Pen, vodeća ličnost stranke Nacionalni skup (RN) i favoritkinja za predsjedničke izbore, prethodno je podnijela zahtjev Evropskom sudu za ljudska prava za privremene mjere za ukidanje zabrane, ali je njen zahtjev odbijen 9. jula.

Zahtjev Evropskom sudu za ljudska prava uslijedio je nakon što je sud ranije ove godine osudio Le Pen na četiri godine zatvora, uključujući dvije godine uslovno, i pet godina nepodobnosti. Presuda se odnosila na dugotrajni slučaj koji uključuje korištenje sredstava Evropskog parlamenta za plaćanje stranačkih službenika.

Zbog privremenog izvršenja kazne, Le Pen je zabranjeno kandidovanje na budućim izborima, uključujući prijevremene opće izbore ukoliko predsjednik raspusti Nacionalnu skupštinu.

Također je automatski smijenjena s dužnosti departmanske vijećnice u Pas-de-Calaisu.