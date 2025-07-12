Netanjahu poručio Trampu da Izrael razmatra nove napade na Iran

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je tokom posjete Vašingtonu navodno rekao američkom predsjedniku Donaldu Trampu da bi Tel Aviv mogao izvesti nove vojne napade na Iran, objavio je Wall Street Journal.

Tokom sastanka u ponedjeljak u Bijeloj kući, dok je sjedio nasuprot Netanjahu, predsjednik Tramp izrazio je nadu da Sjedinjene Američke Države neće ponovo bombardovati Iran.

- Ne mogu zamisliti da bih to želio učiniti - rekao je Tramp.

Netanjahu mu je kasnije, u privatnom razgovoru, poručio da će Izrael nastaviti s vojnim napadima ako Iran nastavi da se približava razvoju nuklearnog oružja. Tramp je odgovorio da preferira diplomatsko rješenje s Teheranom, ali da nema prigovor na izraelski plan.

Njihove razgovore su Wall Street Journalu opisali visoki američki i izraelski zvaničnici, a oni ukazuju na različite pristupe koje Sjedinjene Države, Izrael i Iran trenutno razmatraju nakon prošlomjesečnih napada izraelskih i američkih snaga na iranska nuklearna postrojenja.

- Tramp se oslanja na prijetnju dodatnim napadima kako bi natjerao Teheran na sporazum koji bi ga spriječio u razvoju nuklearnog oružja. Izrael je skeptičan prema mogućnosti da bi diplomatsko rješenje moglo zaustaviti Iran u tajnom nastavku nuklearnog programa. Teheran, s druge strane, traži garancije da neće biti novih bombardovanja u zamjenu za nastavak pregovora s Vašingtonom - navodi Wall Street Journal.

Prema riječima jednog visokog izraelskog dužnosnika, Izrael ne bi nužno tražio izričitu saglasnost SAD-a za nastavak napada na Iran. Međutim, u zavisnosti od razmjera iranskog pokušaja reaktiviranja nuklearnog programa, Netanjahu bi mogao naići na Trampov otpor, koji nastoji očuvati mogućnost diplomatskog rješenja s Teheranom.