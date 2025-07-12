Blizu 40 Palestinaca ubijeno u novim izraelskim zračnim napadima širom Pojasa Gaze

Najmanje 39 Palestinaca ubijeno je danas u izraelskim zračnim napadima koji su pogodili više lokacija širom Pojasa Gaze, prema medicinskim i lokalnim izvorima, javlja Anadolija.

U zračnom napadu na ulicu "Jamal Abdel Nasser", nasuprot Islamskog univerziteta u zapadnom dijelu grada Gaze, ubijena je majka i njeno troje djece.

Ubijeni civili

U istočnom dijelu grada, u naselju Al-Tufah (Al-Tuffah), četiri žene su ubijene, a još desetoro civila je ranjeno kada je izraelska raketa pogodila kuću u blizini škole Jafa (Yaffa).

Još dva civila su ubijena u naselju Šeik Radvan (Sheikh Radwan) u gradu Gazi nakon što je zračni napad ciljao stan.

U centralnom dijelu Pojasa Gaze, jedno dijete je ubijeno, a više osoba je ranjeno kada je bombardirana kuća u blizini škole Al-Hasaina (Al-Hassaina) zapadno od izbjegličkog kampa Nuseirat.

Pogođen šator

Lokalni izvori navode da je izraelski dron također pogodio šator u kojem su se nalazile raseljene porodice u području Al-Mansura u Deir al-Balahu, ubivši četiri člana porodice, uključujući dvoje djece.

Odvojeno, spasilački timovi su pronašli tijela još dvije žrtve iz naselja Šeik Naser u Kan Junisu (Khan Younisu).

Prijavljeno je i nekoliko drugih žrtava, iako tačne lokacije nisu objavljene.