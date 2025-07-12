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"DOBRI SIGNALI"

Zelenski: Nastavljene isporuke američkog oružja Ukrajini

Prema svim izvještajima, isporuke pomoći su obnovljene, naveo je u objavi na Telegramu

Volodimir Zelenski. AP

Anadolija

12.7.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) saopćio je sinoć da su Sjedinjene Američke Države (SAD) nastavile isporuku vojne pomoći Ukrajini, javlja Anadolija.

- Dobili smo političke signale na najvišem nivou, dobre signale. uključujući i one od Sjedinjenih Država i od naših evropskih prijatelja. Prema svim izvještajima, isporuke pomoći su obnovljene - naveo je u objavi na Telegramu.

Ukrajinski vojni zvaničnici će se sljedeće sedmice sastati sa specijalnim američkim izaslanikom Kitom Kelogom (Keithom Kelloggom), najavio je Zelenski.

- Nastavit ćemo naš rad sljedeće sedmice sa američkom stranom na vojnom nivou, posebno će naša vojska sarađivati sa generalom Kelogom. Također pripremamo nove evropske odbrambene pakete - dodao je.

Ukrajinski mediji izvještavaju da bi Kelog trebao stići u ponedjeljak u Kijev u cjelosedmičnu posjetu.

# ORUŽJE
# SAD
# VOLODYMYR ZELENSKY
# UKRAJINA
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