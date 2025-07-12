U Francuskoj pokrenuta kriminalna istraga protiv platforme X Ilona Maska

Zbog navodne zloupotrebe vlastitog algoritma, u Francuskoj je pod istragom platforma X Ilona Maska (Elon Musk).

Manipulacija podacima

Francusko državno odvjetništvo pokrenulo je službenu policijsku istragu protiv platforme X, u vlasništvu Ilona Maska, zbog ozbiljnih optužbi o kompjuterskom kriminalu, uključujući neovlašteno prikupljanje informacija i manipulaciju podacima.

Prema saopćenju pariskog tužiteljstva objavljenom u petak, istraga je fokusirana na dva glavna kaznena djela - organizirano narušavanje rada automatiziranog sistema obrade podataka i organizirano izdvajanje podataka na prevaru iz automatiziranog sistema obrade podataka, prenosi agencija AP. Istragu vodi specijalizirana jedinica za sajber kriminal francuske Žandarmerije.

Policijska istraga

Postupak je pokrenut na temelju informacija koje su u januaru dostavile dvije osobe, jedan zastupnik u francuskom parlamentu i jedan visoki dužnosnik iz neimenovane francuske državne institucije. Njihova prijava sadrži sumnje da je algoritam platforme X korišten “u svrhe stranog uplitanja”.

Nakon vlastitih provjera i dodatnih informacija dobivenih od francuskih istraživača i javnih institucija, tužiteljstvo je odlučilo otvoriti policijsku istragu. Platforma X zasad nije odgovorila na upit agencije AP o pokrenutoj istrazi.