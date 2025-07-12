Erdoan nakon početka predaje PKK-a: Vrata velike i moćne Turske danas su širom otvorena

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdoğan) u subotu je pozvao na punu podršku procesu razoružanja kurdskih militanata, koji je započeo primopredajom prve serije oružja snaga Radničke stranke Kurdistana (PKK). On je ovaj korak opisao kao otvaranje nove stranice za zemlju.

Trideset pripadnika PKK-a spalilo je svoje oružje na ulazu u špilju na sjeveru Iraka u petak, što predstavlja simboličan, ali značajan korak ka okončanju višedecenijske pobune protiv Turske.

- Od jučer, pošast terorizma ulazi u završni proces. Danas je novi dan; otvorena je nova stranica u historiji. Danas su vrata velike i moćne Turske širom otvorena - rekao je Erdoan članovima svoje Stranke pravde i razvoja u Ankari.

On je istakao da su nedavni koraci ujedinili naciju i da će parlament sada igrati ključnu ulogu u uspostavljanju pravnog okvira za završetak procesa razoružanja.

- Nadam se da će naš parlament podržati ovaj proces uz najšire moguće učešće - dodao je Erdoan.

Ankara je poduzela korake ka formiranju parlamentarne komisije koja će nadzirati razoružanje i prelazak PKK-a u demokratsku politiku.

PKK, koji je u sukobu s turskom državom i zabranjen od 1984. godine, odlučio je u maju da se raspusti, razoruža i okonča svoju separatističku borbu, nakon javnog poziva svog dugogodišnje zatvorenog vođe Abdullaha Öcalana.

Nakon niza neuspješnih mirovnih inicijativa, ova nova inicijativa mogla bi otvoriti put Ankari da okonča pobunu u kojoj je poginulo više od 40.000 ljudi, a koja je opteretila ekonomiju i izazvala duboke društvene i političke podjele u Turskoj i širem regionu.