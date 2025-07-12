Francuski LGBT aktivist i njegovatelj djece vodio mrežu pedofila

Slučaj koji je uzdrmao Francusku razotkrio je jezivu mrežu seksualnog zlostavljanja djece, kojom je upravljao Pjer-Alen Kotino, 32-godišnji porodični asistent iz regije Nant.

U martu 2024. holandska policija otkrila je na Darknetu potresan snimak koji prikazuje muškarca kako siluje djevojčicu od tri ili četiri godine, dok ona doziva majku u pomoć, a on joj naređuje da šuti. Silovatelj i djevojčica govorili su francuski. Na snimku se vidjelo da djevojčica ima sondu za hranjenje, što ukazuje na njeno teško zdravstveno stanje, prenosi "Le Parisien".

Francuska služba za zaštitu maloljetnika (OFMIN) uključila se u istragu. Istražitelji nisu znali je li snimak nov, ali su odmah pokrenuli potragu za identitetom djevojčice.

Samo osam dana kasnije stigao je odgovor. Direktorica vrtića u mjestu Kufe prepoznala je djevojčicu. Bila je to djevojčica s invaliditetom, o kojoj su brinule socijalne službe i koja je bila smještena kod porodičnog asistenta. Taj asistent bio je Pjer-Alen Kotino, samohrani otac djevojčice koja je pohađala isti razred kao žrtva.

Kotino je deset godina radio kao pomoćni njegovatelj starijih osoba, a od decembra 2023. brinuo je o maloj djeci smještenoj u njegov dom u Udonu, nekoliko kilometara od Kufea. Licencu je dobio nakon otprilike 60 sati obuke i provjere da nema krivični dosje.

Ubrzo nakon identifikacije, Kotino je otputovao u Tunis, navodno na odmor, ali policija sumnja da je pokušavao pobjeći. Uhapšen je po povratku u Nant i optužen za silovanje i mučenje.

Prvo ispitivanje

Tokom prvog ispitivanja pokazivao je aroganciju i nije djelovao uznemireno. Policija je ubrzo otkrila dodatne snimke na Telegram kanalu, čiji je administrator navodno bio Kotino. Među dokazima bio je snimak silovanja petomjesečne bebe, koju su vlasti kasnije prepoznale kao prvo dijete povjereno Kotinou na čuvanje, smješteno kod njega ubrzo nakon dobijanja licence.

Neki snimci prikazuju grupu golih muškaraca koji okružuju dječaka od dvije ili tri godine. Na pojedinim snimcima dijete je budno, na drugima uspavano, a zlostavljanja se odvijaju u okviru ritualnih orgija.

Policija je primijetila deku s crnim listovima, sličnu onoj zaplijenjenoj u Kotinovoj kući u Udonu. Jedan od saučesnika nosio je narukvicu kakvu ima Kotino, a drugi je imao tetovažu u obliku šišmiša.

Dječak je bio povjeren Kotinou na kratkotrajni boravak preko socijalne službe. Po povratku kući, bio je iscrpljen, mršav i izgovarao je uznemirujuće rečenice.

Drogiranje i zlostavljanje

Tokom ispitivanja, jedan od saučesnika izjavio je da je Kotino dječaku davao Xanax, tablete za spavanje i Poppers, umiješane u jogurt, kako bi ga drogirao i zlostavljao. Kotino je, prema navodima istrage, regrutovao saučesnike putem Darkneta, bez finansijske koristi.

- Imam djecu na raspolaganju - samo bi im javio.

Pjer-Alen Kotino optužen je za višestruka silovanja uz djela mučenja i zvjerstava nad djevojčicom s invaliditetom. Njegov dvostruki život i dalje zbunjuje policiju. U javnosti je bio elokventan i zalagao se za prava ranjivih grupa. Bio je kandidat stranke LFI na lokalnim izborima 2021., predsjednik udruge za prava LGBTQ+ osoba i uključen u kampanje protiv nasilja u porodici.

Njegova majka, inače dadilja, rekla je policiji da je još 2007. ili 2008. prijavila slučaj seksualnog napada na dijete koje je tada čuvala.

Tada 15-godišnji Pjer-Alen vjerovatno je počinio jedno od svojih prvih zlostavljanja. Majka je slučaj prijavila nadležnim službama, ali bez posljedica.