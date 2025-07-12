Najmanje 66 Palestinaca, uključujući blizu 30 tražitelja pomoći, ubijeno je u novim izraelskim napadima u Gazi

Najmanje 66 Palestinaca, uključujući 27 tražitelja pomoći, ubijeno je u subotu u izraelskim zračnim napadima koji su pogodili više lokacija širom Pojasa Gaze, prema medicinskim i lokalnim izvorima, javlja Anadolu.

U zračnom napadu na ulicu Jamal Abdel Nasser, nasuprot Islamskog univerziteta u zapadnom dijelu grada Gaze, ubijena je majka i njeno troje djece.

U istočnom dijelu grada, u naselju Al-Tuffah, četiri žene su ubijene, a desetoro drugih civila je ranjeno kada je izraelska raketa pogodila kuću u blizini škole Yaffa.

Tri člana iste porodice ubijena su u naselju Sheikh Radwan u gradu Gaze nakon što je zračni napad ciljao stambeni stan.

Još dva Palestinca ubijena su u odvojenom napadu na kuću u naselju Al-Rimal u gradu Gaze.

Centralni dio grada Gaze

U centralnom dijelu Pojasa Gaze, jedno dijete je ubijeno, a više ljudi je povrijeđeno kada je bombardirana kuća u blizini škole Al-Hassaina zapadno od izbjegličkog kampa Nuseirat.

Lokalni izvori navode da je izraelski dron također pogodio šator u kojem su se nalazile raseljene porodice u području Al-Mansura u Deir al-Balahu, ubivši sedmoro Palestinaca, uključujući četiri člana iste porodice.

Dvije žene su također ubijene kada je izraelski zračni napad pogodio stan u istočnom dijelu grada.

U blizini bolnice Al-Aksa u Deir al-Balahu, tri Palestinca su ubijena kada je ciljano gađan šator u kojem su se nalazile raseljene osobe.

Južni Pojas Gaze

U Kan Junisu je ubijeno najmanje 11 Palestinaca, uključujući djecu i ženu, kada su izraelski ratni avioni bombardirali šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u blizini Kuvajtske bolnice u području Al-Mawasi.

Odvojeno, spasilački timovi su pronašli tijela još dvije žrtve iz naselja Sheikh Nasser u Kan Junisu.

Tražioci humanitarne pomoći

Najmanje 27 Palestinaca je ubijeno, a 180 drugih je povrijeđeno kada su izraelske snage otvorile vatru na civile koji su čekali humanitarnu pomoć sjeverno od grada Rafaha u južnoj Gazi, prema medicinskim izvorima.

Očevici su rekli da su izraelske trupe pucale direktno na okupljene u blizini punkta za distribuciju pomoći Al-Shakoush, gdje su se stotine okupile u nadi da će dobiti hranu i osnovne potrepštine usred pogoršanja uslova gladi u opkoljenoj enklavi.