Hamas odbija prijedlog o povlačenju: "Ne želimo Izraelu ostaviti 40 posto teritorije Gaze"

Pregovori o uspostavi primirja u pojasu Gaze trenutno su u zastoju zbog neslaganja oko obima povlačenja izraelskih snaga iz palestinske enklave, navode palestinski i izraelski izvori uključeni u razgovore koji se vode u Dohi.

Uprkos novim preprekama, očekuje se nastavak neizravnih pregovora o američkom prijedlogu koji predviđa 60-dnevno primirje, potvrdili su izvori. Prema navodima jednog palestinskog izvora, Hamas je odbio izraelski prijedlog o povlačenju, uz obrazloženje da bi on ostavio oko 40 posto teritorije pod izraelskom kontrolom – uključujući cijeli južni dio Rafaha, kao i više područja na sjeveru i istoku Gaze.

Dva izraelska izvora navode da Hamas zahtijeva povratak izraelskih trupa na linije koje su držali tokom prethodnog primirja, prije nego što je Izrael u martu obnovio ofanzivu. Palestinski izvor također ističe da su pitanja humanitarne pomoći i garancija o trajnom prekidu rata i dalje kamen spoticanja, ali dodaje da bi odlučniji angažman SAD-a mogao pomoći u prevazilaženju trenutne krize.

Trampov izaslanik dolazi u Dohu

Bijela kuća je prije pet dana najavila da će specijalni izaslanik bivšeg predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), koji je imao ključnu ulogu u kreiranju najnovijeg plana za prekid vatre, ove sedmice otputovati u Dohu i pridružiti se pregovorima.

Delegacije Izraela i Hamasa već šest dana borave u Kataru u pokušaju da postignu sporazum koji bi uključivao postepeno oslobađanje talaca, povlačenje izraelskih trupa i dogovor o potpunom okončanju rata. Hamas već duže vrijeme insistira da se rat mora prekinuti prije nego što razmotri oslobađanje preostalih izraelskih talaca, dok Izrael tvrdi da će borbe zaustaviti tek kada svi taoci budu oslobođeni i Hamas bude demontiran.

Više od 57.000 Palestinaca poginulo

Rat je počeo 7. oktobra 2023. godine, kada su borci pod vodstvom Hamasa upali na izraelsku teritoriju, ubivši oko 1.200 ljudi i odvevši 251 osobu kao taoce u Gazu. Vjeruje se da je najmanje 20 od preostalih 50 talaca još uvijek živo.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, izraelska vojna kampanja protiv Hamasa do sada je odnijela živote više od 57.000 Palestinaca. Gotovo čitavo stanovništvo, koje broji preko dva miliona ljudi, je raseljeno, dok je regija pogođena teškom humanitarnom krizom i većim dijelom pretvorena u ruševine.