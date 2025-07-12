Fotograf koji je snimio jezivu sliku djevojčice sa crnim očima otkrio zašto nije mogao da je spasi

Fotograf koji je zabilježio jezivu fotografiju zarobljene djevojčice s modricama oko očiju objasnio je zašto nije mogao da je spasi. Trinaestogodišnja Omayra Sančez Garzon umrla je nekoliko sati nakon što ju je zahvatila vulkanska erupcija.

Erupcija vulkana Nevado del Ruiz 1985. godine izazvala je klizišta i blatne tokove koji su uništili kolumbijski grad Armero i okolinu. Među hiljadama žrtava bila je i Omajra (Omayra), čije je lice postalo simbol katastrofe nakon što ju je fotograf Frank Furnije (Frank Fournier) zabilježio zarobljenu, sa samo glavom i rukama iznad vode.

Na slici, djevojčica gleda u kameru očima koje su bile toliko krvave da su izgledale crne, ostavljajući snažan i jeziv utisak.

Šta se dogodilo Omajri?

Blatni tokovi i klizišta usljed erupcije uništili su njen dom, a Omajra je tri dana bila zarobljena u vodi do vrata. Prikovana vulkanskim blatom i ruševinama, nije mogla izaći iz vode.

Novinari i spasioci razgovarali su s njom, a ona je davala intervjue dok su joj istovremeno donosili hranu i vodu kako bi preživjela. Ponekad je bila uplašena i plakala, a pred kraj boravka u vodi počela je halucinirati, govoreći da „ne želi zakasniti u školu“.

Spasioci su zaključili da je neće moći izvući, što se i desilo oko 60 sati nakon erupcije. Pretpostavlja se da je umrla od hipotermije ili gangrene.

Njene posljednje riječi

Dok je bila zarobljena, fotograf Furnije je rekao da se Omayra "hrabro i dostojanstveno suočavala sa smrću" izgovorivši posljednje riječi: "Mama, volim te mnogo. Tata, volim te. Brate, volim te."

Spasioci su je omotali gumom kako bi je održali na površini, ali nisu mogli osloboditi zbog opasnih ruševina. Nakon smrti, utvrđeno je da su joj noge bile priklještene ispod ostataka krova njene kuće, a ruke mrtve tetke su je još uvijek držale.

Zbog nedostatka opreme i procjene da amputacija nogu ne bi spasila njen život, Omayra je umrla u vodi.

Zašto joj fotograf nije pomogao?

Fotograf je rekao da nije bilo moguće pomoći, kao ni ostalima koji su pokušavali.

U razgovoru za BBC, Furnije je odgovorio na pitanje koje su mu svi postavljali: "Zašto joj niste pomogli? Zašto je niste izveli?"

Objasnio je da je bilo "nemoguće" izvući djevojčicu i da su ga ljudi pitali da li je trebao fotografisati, ali on je branio svoju odluku: "Bilo je negodovanja – debate o prirodi fotoreportera, koliko je on ili ona lešinar. Ali smatrao sam da je priča važna da je ispričam i bio sam zadovoljniji što je izazvala reakciju; bilo bi gore da ljude nije bilo briga."

Dodao je: "Vrlo sam jasan u vezi s tim šta radim i kako to radim, i trudim se da svoj posao obavljam s što više iskrenosti i integriteta. Vjerujem da je fotografija pomogla u prikupljanju novca iz cijelog svijeta kao pomoć i istakla neodgovornost i nedostatak hrabrosti lidera zemlje."

Furnije je također istakao da je u katastrofi bio "očigledan nedostatak vodstva", bez planova evakuacije uprkos naučnim upozorenjima o razornim posljedicama.

- Ljudi i dalje smatraju fotografiju uznemirujućom. To pokazuje trajnu moć ove djevojčice. Imao sam sreću što sam mogao djelovati kao most koji povezuje ljude s njom. To je magija te slike - zaključio je za BBC.