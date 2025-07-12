Iranski ministar vanjskih poslova najavio nastavak saradnje Irana s IAEA-om, ali u novom obliku

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je u subotu da saradnja Teherana s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) neće prestati, već će "poprimiti novi oblik kako bi se osigurala sigurnost njegovih nuklearnih postrojenja", prema izvještaju novinske agencije Tasnim.

Na sastanku s ambasadorima i šefovima stranih misija sa sjedištem u Teheranu, Aragči je naglasio da "činjenica da se sistem neširenja nuklearnog oružja tako lako krši predstavlja štetu, gubitak za međunarodnu zajednicu i međunarodno pravo".

Ponovio je iransku posvećenost Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT), rekavši da je iranski nuklearni program oduvijek je bio miroljubiv i ostat će takav, naglašavajući da će Teheran "nastaviti biti član NPT-a".

- Prema parlamentarnom zakonu, našom saradnjom upravlja Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, a zahtjevi IAEA za saradnju bit će pregledani od slučaja do slučaja od strane ovog vijeća, koje će donositi odluke - objasnio je Araghchi.

Dvanaestodnevni sukob između Izraela i Irana izbio je 13. juna nakon što je Tel Aviv pokrenuo zračne napade na iranske vojne, nuklearne i civilne lokacije, ubivši najmanje 606 ljudi i ranivši 5.332, prema podacima iranskog Ministarstva zdravstva.

Teheran je pokrenuo odmazdu raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na Izrael, ubivši najmanje 29 ljudi i ranivši više od 3.400, prema podacima koje je objavio Hebrejski univerzitet u Jerusalemu.

Sukob je zaustavljen primirjem koje su sponzorirale SAD, a koje je stupilo na snagu 24. juna.