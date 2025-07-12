Izraelci zabranili Palestincima kupanje u moru: "Ulazak u vodu vas izlaže opasnostima"

Izraelska vojska je ponovila da Palestincima nije dopušten ulazak u more duž cijele obale Pojasa Gaze, što je ograničenje koje je na snazi od početka rata 7. oktobra 2023. godine.

- Podsjećamo vas da su u pomorskom području uz Pojas uvedena stroga sigurnosna ograničenja, a ulazak u more je zabranjen - kaže glasnogovornik izraelske vojske, pukovnik Aviči Adeae (Avichay Adraee), koji govori arapski, u objavi na X.

On je naglasio da će izraelska vojska reagovati na "svako kršenje ovih ograničenja".

- Pozivamo ribare, plivače i ronioce da se suzdrže od ulaska u more. Ulazak u more duž Pojasa izlaže vas opasnosti - dodaje se u prijetnji.

Velika većina palestinskog stanovništva u Gazi koncentrirana je u područjima na obali, sa šatorskim kampovima postavljenim na plažama.

Izrael je u svome genocidnom ratu u Pojasu Gaze do sada ubio više od 57.000 osoba, a ranio stotine hiljada i iz kuća protjerao gotovo cjelokupno stanovništvo.

U Pojasu Gaze vlada glad i dio stanovnika je pokušavao da ribolovom dođe do hrane, ovi pokušaju su dovodili do ubijanja i ranjavanja ribara od izraelske vojske.