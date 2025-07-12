Najmanje 67 djece umrlo od gladi u Gazi

Najmanje 67 djece umrlo je od gladi u Gazi od oktobra 2023. godine, dok izraelska potpuna blokada ove palestinske teritorije ulazi u svoj 103. dan zaredom, saopćio je u subotu vladin ured za medije u Gazi.

Ured je upozorio da bi se broj mogao dramatično povećati, s više od 650.000 djece mlađe od pet godina koja se sada suočavaju s teškom i životno opasnom pothranjenošću u narednim sedmicama zbog kontinuiranog uskraćivanja hrane, lijekova i goriva.

- Gladovanje sada ubija ono što bombe nisu - naveo je ured, opisujući tekuću opsadu kao jedan od „najekstremnijih oblika kolektivnog kažnjavanja u modernoj historiji“.

Ured za medije je saopćio da su "desetine dodatnih smrtnih slučajeva zabilježene samo u posljednja tri dana, dok izraelske snage nastavljaju blokirati ulaz brašna, formule za dojenčad i vitalnih prehrambenih i medicinskih potrepština".

Optužio je Izrael da "namjerno provodi politiku masovnog izgladnjivanja"“.

Trenutno, oko 1,25 miliona ljudi u Gazi trpi katastrofalnu glad, dok 96 posto stanovništva, uključujući preko milion djece, pati od akutne nesigurnosti u pogledu hrane, saopštio je ured.

- Oglašavamo uzbunu: ovo je masovna smrtna presuda koja se odvija pred očima svijeta - saopštio je ured.

- Neposredna međunarodna intervencija nije opcionalna, to je pitanje života ili smrti - dodali su.