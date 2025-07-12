Izrael i Sirija zakazali sastanak u Bakuu: Pregovori o normalizaciji odnosa u toku

Delegacije Izraela i Sirije zakazale su novi sastanak u glavnom gradu Azerbejdžana, Bakuu, čime se nastavlja niz sastanaka koji bi mogli dovesti do normalizacije odnosa između ove dvije države.

Prema navodima agencije AFP, susret je dogovoren zbog službene posjete privremenog predsjednika Sirije, Ahmeda Al-Sharaa, Azerbejdžanu. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev već je primio poziv iz Damaska da posreduje u razgovorima između sirijskog i izraelskog rukovodstva.

U međuvremenu, libanski mediji pišu kako je do direktnog sastanka između delegacija Izraela i Sirije već došlo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tokom protekle sedmice, dok je prvi tajni sastanak, prema tim izvorima, održan početkom jula, također na teritoriji UAE.

Podsjetimo, Sirija i Izrael nemaju formalne diplomatske odnose, ali je pad režima Bashara Al-Assada, kojeg su srušili pobunjenici predvođeni Ahmedom Al-Sharaom, otvorio prostor za započinjanje pregovora o normalizaciji.

Na novo sirijsko rukovodstvo pritisak vrši i američki predsjednik Donald Tramp (Trump), koji nastoji da Sirija postane dio tzv. Abrahamskih sporazuma – niza dokumenata koji su do sada omogućili uspostavljanje odnosa Izraela sa Bahreinom, UAE, Marokom i Sudanom.

Izraelski premijer Benjamin Natanjahu (Netanyahu), zajedno s Trampom, ranije je najavio da će se broj zemalja potpisnica sporazuma povećati u narednom periodu, a sve ukazuje na to da bi Sirija mogla biti sljedeća.