Blizu 60 laburističkih parlamentaraca u Velikoj Britaniji pozvalo na hitno priznavanje palestinske države

Blizu 60 britanskih laburističkih parlamentaraca pozvalo je vladu Velike Britanije da odmah prizna Palestinu kao državu i hitno djeluje kako bi zaustavila ono što su opisali kao etničko čišćenje u Gazi, prenosi Anadolu

Medijska kuća “Guardian“, javlja da je pismo potpisalo najmanje 59 zastupnika iz centrističkih i ljevičarskih blokova i da je poslano britanskom ministru vanjskih poslova Davidu Lammyju u četvrtak.

Inicijativu je organizirala grupa Laburistički prijatelji Palestine i Bliskog istoka, a zastupnici su pozvali Lammyja da odmah poduzme mjere kako bi zaustavio izraelski plan izgradnje takozvanog “humanitarnog grada“ šatora u ruševinama Rafaha na jugu Gaze, upozoravajući da plan predstavlja prisilno premještanje civila i brisanje palestinskog prisustva.

- S velikom hitnošću i zabrinutošću pišemo vam u vezi s najavom izraelskog ministra odbrane u ponedjeljak o njegovim planovima da prisilno premjesti sve palestinske civile u Gazi u kamp u razorenom gradu Rafahu - navodi se u pismu, nazivajući plan “etničkim čišćenjem“.

Zastupnici su rekli da Velika Britanija mora odlučno djelovati, ne samo obnavljanjem finansiranja Agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA) i podrškom oslobađanju talaca, već i nametanjem trgovinske blokade robe proizvedene u izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali.

- Nepriznavanjem Palestine kao države, potkopavamo vlastitu politiku dvodržavnog rješenja i postavljamo očekivanje da se status quo može nastaviti i dovesti do efektivnog brisanja i aneksije palestinske teritorije - napisali su zastupnici.