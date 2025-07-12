Zakon o sankcijama Rusiji dobija zamah u Kongresu: Čeka se "važna izjava" Donalda Trampa

Dvostranački zakon kojim bi Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije Rusiji s ciljem da izvrše pritisak na Moskvu da uđe u iskrene mirovne pregovore s Ukrajinom dobija podršku u američkom Kongresu, iako mu i dalje nedostaje ključna predsjednička podrška.

Dok se pristalice Ukrajine u Vašingtonu (Washingtonu) i Kijevu nadaju zelenom svjetlu Bijele kuće, s nestrpljenjem iščekuju najavljenu "važnu izjavu o Rusiji" koju je predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio za ponedjeljak, izvještava Reuters.

Tramp, koji se tokom kampanje više puta obavezao da će okončati rusku invaziju na Ukrajinu, nije otkrio detalje nadolazeće objave, ali je u posljednjim sedmicama sve otvorenije izražavao nezadovoljstvo ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, posebno zbog njegovog odbijanja da pristane na prekid vatre i sve većeg broja civilnih žrtava u Ukrajini.

Zakon bliži usvajanju

U utorak je Trump odobrio slanje dodatnog američkog odbrambenog oružja Ukrajini, a svega dva dana kasnije, kako tvrdi izvor blizak njegovim razmišljanjima, bio je bliži nego ikad od davanja podrške zakonu o sankcijama – iako još nije potpisao sam nacrt.

Vođa republikanske većine u Senatu Džon Tune (John Thune) rekao je novinarima kako očekuje da bi Senat mogao glasati o zakonu do kraja mjeseca. Sličan optimizam izrazio je i predsjednik Predstavničkog doma Mike Džonson (Johnson). Senator Lindsi Graham (Lindsey) i državni sekretar Marko Rubio (Marco), prema diplomatskim izvorima, privatno su uvjeravali evropske partnere da će prijedlog uskoro biti na dnevnom redu.

– Senat će uskoro razmatrati prijedlog zakona o oštrim sankcijama, ne samo protiv Rusije, već i protiv zemalja poput Kine i Indije koje kupuju ruske energetske proizvode koji finansiraju Putinovu ratnu mašineriju - napisao je Graham na mreži X u utorak.

Pravo veta

Međutim, nije jasno je li Tramp potpuno odustao od svoje ranije politike diplomatskog angažmana s Moskvom. Prema nekim pristalicama zakona, insistiranje Bijele kuće na širokom pravu veta moglo bi oslabiti njegovu praktičnu snagu, učinivši ga više simboličnim nego efikasnim.

Govoreći u petak iz Kuala Lumpura nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, Marko Rubio izjavio je da je s Lavrovom razgovarao o "novoj ideji" koju će prenijeti predsjedniku Trampu na dalje konsultacije.

– Taj novi pristup nije nešto što automatski vodi ka miru, ali bi potencijalno mogao otvoriti vrata putu - rekao je Rubio, dodajući da su Amerikanci već prije nekoliko sedmica obavijestili Ruse da bi zakon o sankcijama mogao uskoro biti usvojen.