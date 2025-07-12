Epsteinova afera razorila Trampov tim: Zamjenik FBI-ja prijeti ostavkom

Zamjenik direktora FBI-ja Den (Dan) Bongino zaprijetio je da će dati ostavku ako predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) ne otpusti glavnu tužiteljicu Amerike Pam Bondi, a iza ovog razdora stoji istraga o slučaju Džefri (Jeffrey) Epstein.

Epstein je bivši finansijer koji je bio optužen za trgovinu ljudima, seksualno zlostavljanje i pedofiliju, a do suđenja nije došlo jer je, kako tvrde američke vlasti, izvršio samoubistvo u svojoj ćeliji.

FBI istraga

Ovaj slučaj je, zbog veza Epsteina i mnogih moćnih ljudi u SAD-u, bio predmet brojnih teorija zavjere, a Tramp je u predizbornoj kampanji najavljivao puštanje u javnost svih tajnih informacija o ovom slučaju.

Ipak, sve što je javnost u SAD-u i svijetu dobila je istraga FBI-ja i američkog ministarstva pravde, gdje je rečeno da "ne postoji lista klijenata" te da "nije bilo ucjene."

S tim nisu bili zadovoljni mnogi u Trampovom okruženju, a među njima je najglasniji Bongino, koji je, kako "Axios" otkriva, od Trampa tražio da Bondi podnese ostavku, ili da će on napustiti svoju poziciju.

Najveći problem između Bondi i Bongina je video kojeg je objavilo ministarstvo pravde, a za koji tvrde da je "ultimativni dokaz" da je Epstein izvršio samoubistvo.

Novinarski pritisak

Bongino i njegov tim su primjetili da na snimku fali sat vremena, te da je i ova istraga dio napora da se sve zataška. Pored Bongina, problem s Bondi ima i direktor FBI-ja Kaš Patel (Kash Patel), iako su obojica isprva podržavali izvještaj o istrazi u ovom slučaju.

Podsjetimo, cijeli slučaj je dobio novu dimenziju tokom javne rasprave Trampa i Elona Maska, njegovog bivšeg saradnika, koji je otkrio da je američki predsjednik bio jedan od Epsteinovih klijenata.

Tramp je to negirao, a kada je izvještaj o istrazi objavljen, od novinara je tražio da ga prestanu pitati o ovom slučaju. Bongino je već propustio jedan dan na poslu prethodne sedmice i, kako je za "Axios" rekao jedan njegov saradnik, ne planira se vraćati osim ako Bondi ne dobije otkaz.