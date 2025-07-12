Tramp razmatra novi paket vojne pomoći Ukrajini: Vrijedan stotine miliona dolara

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) razmatra novi paket vojne pomoći za Ukrajinu u vrijednosti od stotina miliona dolara, prema riječima dvije osobe upoznate s planom. To bi bila prva potencijalna pomoć administracije Ukrajini.

Postojeći paket

Razgovori o paketu dolaze nešto više od sedmicu dana nakon što je Pentagon iznenadio mnoge u Bijeloj kući naglim zaustavljanjem dijela postojećeg paketa pomoći, koji je uključivao hiljade artiljerijskih granata i precizne municije, prenosi Politico.

Novi paket naoružanja naglasio bi unutrašnje podjele u administraciji kada je riječ o pomoći Ukrajini, dok rat protiv Rusije ulazi u treću godinu.

Sredstva za ovaj paket bi došla iz fonda koji je Kongres odobrio prošle godine tokom mandata predsjednika Džo Bajen (Joea Bidena). Taj fond omogućava Ministarstvu odbrane da oružje za Ukrajinu povlači direktno iz američkih vojnih zaliha. Fond, poznat kao predsjedničko ovlaštenje za povlačenje, trenutno sadrži oko 3,8 milijardi dolara.

Okončanje rata

Trump, koji je izrazio frustraciju zbog odbijanja Kremlja da sarađuje na posredovanju u okončanju rata, najavio je u četvrtak u intervjuu za NBC News „važnu izjavu“ u ponedjeljak koja uključuje Rusiju. Sličnu izjavu dao je i u petak, kada su ga novinari pitali o ruskom noćnom bombardiranju ukrajinskog porodilišta.

- Vidjet ćete šta će se događati - rekao je Tramp.

U međuvremenu, zemlje NATO-a rade na većem sporazumu o kupovini američkog oružja za Ukrajinu, rekao je jedan kongresni pomoćnik, koji je, kao i ostali sagovornici, tražio anonimnost kako bi govorio o internim razgovorima. Politico je ranije ovog mjeseca izvijestio da Kijev traži od Washingtona dozvolu da Evropa kupuje američko oružje.

- Mi šaljemo oružje NATO-u, a NATO će nadoknaditi punu cijenu tog oružja - rekao je Tramp u intervjuu za NBC.

Zvaničnici Ministarstva odbrane saopćili su da su obustavili isporuke oružja zbog zabrinutosti oko nivoa američkih zaliha. Međutim, neki zvaničnici smatraju da ove relativno male pošiljke ne bi imale značajan utjecaj na američke sposobnosti.

Zamjenik ministra odbrane Steven Feinberg prošlog mjeseca je pozvao rukovodioce odbrambene industrije na sastanak u svom uredu, kako bi razgovarali o stanju zaliha. Prema izvoru upoznatom s razgovorima, izražene su zabrinutosti slične onima iz posljednjih mjeseci Bidenove administracije – da rat u Ukrajini, zajedno s vojnim operacijama na Bliskom istoku, ozbiljno troši američke zalihe municije.