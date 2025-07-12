Fon der Lajen odgovorila Trampu: "Potez će biti katastrofalan iz više razloga"

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) odgovorila je predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu (Trumpu), nakon što joj je poslao pismo u kojem je najavio uvođenje carina na robu koja se u Ameriku uvozi iz Evropske unije od 1. augusta.
Ursula fon der Lajen je, kao predstavnica Evropske komisije, saopćila je da će ovaj potez biti katastrofalan iz više razloga.
- Carina od 30 posto na robu iz EU će pogoditi firme, konzumente i pacijente na obje strane Atlantika - napisala je.
Također, dodala je i to da će EU nastaviti raditi na sporazumu do roka kojeg je Tramp postavio.
- Ipak, spremni smo braniti interese Evropske unije na bazi jednakim protumjerama - poručila je Fon der Lajen.
Podsjećamo, Tramp je odlučio da će od 1. augusta roba koja se u Ameriku uvozi iz Evropske unije i Meksika biti carinjena u iznosu od 30 posto.
U pismima sličnim koje je već poslao drugim liderima, uključujući i predsjedavajućoj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željki Cvijanović, Tramp je najavio uvođenje carina.