Fon der Lajen odgovorila Trampu: "Potez će biti katastrofalan iz više razloga"

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) odgovorila je predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu (Trumpu), nakon što joj je poslao pismo u kojem je najavio uvođenje carina na robu koja se u Ameriku uvozi iz Evropske unije od 1. augusta.

Ursula fon der Lajen je, kao predstavnica Evropske komisije, saopćila je da će ovaj potez biti katastrofalan iz više razloga.

- Carina od 30 posto na robu iz EU će pogoditi firme, konzumente i pacijente na obje strane Atlantika - napisala je.