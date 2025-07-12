Masovni protest zbog izraelskih napada na Gazu održan u centru Štokholma

U centru glavnog grada Švedske Štokholma održan je skup na kojem su hiljade ljudi protestirale zbog šutnje njihove vlade o izraelskoj okupaciji Gaze, javlja Anadolu.

Protest je organiziran na trgu Odenplan, na poziv organizacija civilnog društva, kako bi pozvali švedsku vladu da odmah poduzme mjere za okončanje izraelskih ratnih zločina u Gazi.

Demonstranti su osudili šutnju švedske vlade o izraelskoj okupaciji Gaze.

“Djecu ubijaju u Gazi“, “Škole i bolnice su bombardirane“ i “Okončajte nestašicu hrane“, poruke su sa transparenata koje su nosili okupljeni.

Demonstranti su skandirali slogane poput “Sloboda za Palestinu,“ i “Netanyahu, ubico“, a zatim su marširali do sjedišta švedskog Ministarstva vanjskih poslova.

Australijanac Damian Ridgvel (Ridgwell), koji je podržao demonstracije, rekao je novinaru Anadolu da kao aktivista udruženja Pristalica Palestine u Sydneyu organizira mnoge proteste u tom australskom gradu.

Dodao je da globalno rade na zaustavljanju genocida koji Izrael čini u Gazi.

- Danas sam u Štokholmu kao dio globalnog pokreta za zaustavljanje genocida koji čini cionistički Izrael. Palestina će definitivno biti slobodna, od rijeke do mora - poručio je.

Aydın Amir Hashimi, švedski aktivista azerbejdžanskog porijekla, također je rekao da je dvije godine meta napada u švedskim medijima zbog učešća u demonstracijama podrške Palestini.

- Bio sam meta otkaza s moje pozicije u državnoj službi zbog moje podrške Palestini u okviru slobode izražavanja. Mislim da je ovo apsurdno. Mislim da pokušavaju zastrašiti državne službenike i poslodavce da ne protestuju protiv genocida koji je u toku nad Palestinom. Ovo je neprihvatljivo, nećemo se bojati. U Švedskoj postoji sloboda izražavanja. Zahtijevam da se ne podlegne pritisku medija. Jer genocid se doslovno nastavlja. Nisam jedini koji kaže da se genocid nastavlja – to govore i međunarodne organizacije za ljudska prava - kazao je.