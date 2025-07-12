Žena angažovala bivšeg agenta Mossada da otmu djecu od oca: U hotelu isplanirali otmicu kao vojnu operaciju

Dejvid Barkaj (68) osumnjičen je da je vođa bande koja je otela djecu od oca u Danskoj i odvela ih mami Kristini Blok, bogatoj njemačkoj nasljednici. Za njim je raspisana potjernica, a slučaj koji je šokirao dvije nacije uskoro će dobiti i epilog na sudu.

Osnovao firmu

Barkaj, bivši vojnik i bivši agent izraelske spoljne obavještajne službe Mossad, naziva sebe "specijalistom za sajber ljudsku obavještajnu službu".

Nakon što je napustio obavještajnu službu, zaposlio je druge agente i osnovao firmu "Cyber Cupula", koju je vodio kao specijalnu jedinicu, piše Bild.

Prema oglašavanju firme, kompanija je specijalizovana za obavještajne podatke o prijetnjama i odbranu, kao i za otkrivanje i eliminisanje sajber prijetnji. Koristeći elemente kao što su "simulacija, intuicija i emocije", radi na izgradnji povjerenja i zavisnosti.

Specijalisti sa obavještajnim iskustvom koji takođe znaju sve psihološke trikove - angažovani su da otmu dvoje male djece, Klaru i Teodora.

Radio za porodicu

Prema saznanjima Bilda, Kristinin korporativni advokat, dr. Andreas Kostard, navodno je angažovao Barkaja. Izraelac je 14. decembra 2023. godine registrovao ogranak svoje firme "Cyber Cupula" u Hamburgu, i otad je prvenstveno radio za porodicu Blok, koja je ponudila smještaj njemu i njegovim radnicima u porodičnom hotelu sa 5 zvjezdica, Grand Elysée.

Međutim, u hotel nisu bili smješteni pod pravim imenima, već pod lažnim: "Džoni Ford", "Doris Vajt" i "Džordž Blu". Ukupan iznos troškova premašio je 200.000 eura, prenosi Telegraf.

U hotelu su Barkaj i njegov čovjek isplanirali otmicu djece Kristine Blok kao vojnu operaciju.

Pored Barkaja, u toku je potraga i za njegovim timom. Njegova desna ruka je navodno Keren Tenenbaum, bivša vojnikinja. Navodno je nabavljala mobilne telefone i neregistrovane SIM kartice i organizovala privremeni smještaj u oblasti Flensburga. Prema dokumentima koje je Bild dobio, ona je takođe bila u kontaktu sa Kristinom Blok prije otmice. Tokom otmice, Tenenbaum je potom koordinisala šifrovanu komunikaciju putem servisa za razmjenu poruka.

Pravna pomoć

Prema navodima javnog tužilaštva, glavne figure su i Jahel Jehiel Halevi (44), vozač automobila za bjekstvo u Danskoj, i njegov sin Dolev Halevi (23), koji je bio putnik i za koga se kaže da je preuzeo prateću zaštitnu ulogu tokom otmice.

Braća Barak Ben Šalom (25) i Tomer Ben Šalom (26) iz Jerusalema su očigledno korišteni za logističku pripremu. Danima prije napada su nadzirali dječiji dom u Gravensteinu u Danskoj, sprovodili tehničke mjere bezbjednosti i bili su uključeni u scenario diverzije i bjekstva.

Ejal Harel (48) iz Ramat Gana (Izrael) preuzeo je koordinirajuću ulogu, posebno u vezi sa organizovanjem odlaska i praćenjem rute bjekstva preko Njemačke.

Zahtjev za pravnu pomoć njemačkih istražitelja upućen izraelskim vlastima do sada nije bio uspješan. Istražitelji su uspjeli uhapsiti samo jednog od osumnjičenih otmičara: Tal Sason (35), izraelsko-portugalski državljanin, pokušao je ući na Kipar u septembru 2024. godine i uhapšen je. On se nalazi u pritvoru u Hamburgu od novembra 2024. godine.