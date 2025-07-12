Masovni ruski napad dronovima i raketama na zapad Ukrajine: Poginule najmanje dvije osobe u Černivcima

Rusija je u subotu izvela veliki zračni napad na Ukrajinu koristeći stotine dronova i desetine raketa, usmjerene prvenstveno na zapadne gradove. Prema ukrajinskim vlastima, u napadu su poginule najmanje dvije osobe u Černivcima, gradu blizu granice s Rumunijom, dok je dvadesetak osoba ranjeno.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija lansirala ukupno 597 dronova i 26 raketa u ovom napadu, koji je četvrti ovakvog obima u julu. Ciljevi su bili gradovi širom zemlje, uključujući Harkiv i Sumi na sjeveroistoku, te Lavov, Luck i Černivce na zapadu.

Odbrambene mjere i posljedice

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopćilo je da su jedinice protivzračne odbrane uspjele oboriti 25 raketa i 319 dronova iranskog tipa „Šahed“, dok je dodatnih 258 dronova neutralisano elektronskim ometanjem.

- Tempo ruskih zračnih udara zahtijeva brze odluke – a sada se može obuzdati sankcijama - poručio je Zelenski, pozivajući na dodatne sankcije Rusiji i jačanje ukrajinske protivzračne odbrane. Dodao je da „rat može biti zaustavljen samo silom“ i zatražio konkretnu pomoć umjesto pukih političkih poruka.

Najveći broj civilnih žrtava u tri godine

Prema podacima Misije UN za ljudska prava, juni 2025. zabilježen je kao mjesec s najvećim brojem civilnih žrtava u posljednje tri godine – poginule su 232 osobe, a 1.343 je ranjeno.

Guverner Černivčke oblasti Ruslan Zaparanjuk potvrdio je da su u napadu poginuli 26-godišnja žena i 43-godišnji muškarac, dok je najmanje 14 osoba ranjeno. Napadi su izazvali višestruke požare, a oštećene su stambene i administrativne zgrade u gradu udaljenom samo 40 kilometara od rumunske granice.

U Lavovu, gradu blizu granice s Poljskom, oštećeno je najmanje 46 stambenih zgrada, zgrada univerziteta, sudovi te poslovni prostori malih i srednjih preduzeća, prema riječima gradonačelnika.

- Prozori i vrata su polomljeni. Zavjese su srušene, televizor je uništen. Stan je prekriven razbijenim staklom. Užasno je“, rekao je 64-godišnji stanovnik Lavova Oleg Sidorov. Ne znam kako ću spavati noću – nema prozora.