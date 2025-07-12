Italijanska premijerka odnijela pobjedu na sudu u Rimu: Uspješno zaustavila kontroverzno spajanje banaka

Italijanska premijerka Điorđija Meloni (Giorgia) ostvarila je djelimičnu pobjedu nakon što je Regionalni upravni sud Lazio (TAR) presudio u korist vlade u sporu oko pokušaja spajanja banaka UniCredit i BPM.

Sud je utvrdio da je vlada imala pravo da interveniše u spajanju pozivajući se na pravila o nacionalnoj sigurnosti, pri čemu je podržao dva ključna uslova koje je vlada nametnula UniCreditu – ona koja se odnose na vrijednosne papire i povlačenje banke iz Rusije. Međutim, dva druga uslova (vezana za odnos kredita i depozita te projektno finansiranje) vraćena su na ponovno razmatranje.

Italija je ranije ove godine aktivirala tzv. „zlatnu ovlast“, mehanizam koji omogućava vladi da ograniči strane investicije koje smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. Ova odluka naišla je na protivljenje iz UniCredita, koji je tvrdio da su uslovi previše restriktivni i onemogućavaju finalizaciju akvizicije.

Presuda dolazi usred zabrinutosti Evropske komisije, koja je pokrenula dvije istrage protiv Italije, upozoravajući da bi ovakva intervencija mogla narušiti nadležnosti Brisela u regulisanju velikih tržišnih spajanja. Komisijin Direktorat za konkurenciju već je odobrio UniCreditovu ponudu uz određene uslove 19. juna.

Sudbina spajanja ostaje neizvjesna jer formalna ponuda UniCredita ističe 23. jula.