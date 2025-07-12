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SKRIVENI DOGOVOR

Putin tajno podržao američke i izraelske nuklearne zahtjeve Iranu

Pregovori se nastavljaju, a planirani sastanak u Oslu možda će biti održan na drugom mjestu

Diplomatski preokret. Platforma X

S. B.

12.7.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin je, prema izvorima, u razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom), iranskim dužnosnicima i europskim liderima izrazio podršku ideji nuklearnog sporazuma po kojem Iran ne bi obogaćivao uran. 

Iako Rusija javno podržava pravo Irana na obogaćivanje, Putin je nakon 12-dnevnog sukoba između Izraela i Irana zauzeo stroži stav, potičući Teheran da prihvati "nulto obogaćivanje".

Putinov stav je značajan s obzirom na dugogodišnju rusku podršku Iranu i činjenicu da je Iran u rusko-ukrajinskom sukobu pomogao Moskvi isporukom naoružanja. Izvori navode da je Rusija spremna ukloniti iranski visoko obogaćeni uran ako se dogovor postigne, te da bi Iranu isporučila nisko obogaćeni uran za civilnu upotrebu.

Američka strana, predvođena Trumpom, traži da "nulto obogaćivanje" bude ključni dio novog sporazuma. Međutim, Iran zasad odbija tu mogućnost. Pregovori se nastavljaju, a planirani sastanak u Oslu možda će biti održan na drugom mjestu.

# IRAN
# VLADIMIR PUTIN
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