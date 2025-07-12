Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EMOTIVAN TRENUTAK

Video / Emine Erdogan "preplavile" suze nakon govora supruga: Zagrlila ga i zaplakala

U sali je vladalo veliko oduševljenje prisutnih

Nije krila emocije. Platforma X

E. A.

12.7.2025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdogan) privukao je pažnju sa historijskim govorom o procesu razoružanja PKK-a.

Govoreći na 32. konsultativnom sastanku koji je organizovala AK Partija u Kızılcahamamu, Erdogan je prenio snažne poruke i politički i društveno s naglaskom na "Tursku bez terora".

U sali je vladalo veliko oduševljenje prisutnih, a njegove izjave u kojima se ističe bratstvo između turskog i kurdskog naroda, koje traje vjekovima, naišlo je na dugotrajan aplauz učesnika.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka je bio kada su kada su njegovu suprugu Emine Erdogan preplavile suze.

Ona je na kraju govora zagrlila muža i zaplakala što je snimljeno te vrlo brzo prikazano putem društvenih mreža.

# EMINE ERDOGAN
# RECEP TAYYIP ERDOGAN EN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.