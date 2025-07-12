Video / Emine Erdogan "preplavile" suze nakon govora supruga: Zagrlila ga i zaplakala

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdogan) privukao je pažnju sa historijskim govorom o procesu razoružanja PKK-a.

Govoreći na 32. konsultativnom sastanku koji je organizovala AK Partija u Kızılcahamamu, Erdogan je prenio snažne poruke i politički i društveno s naglaskom na "Tursku bez terora".

U sali je vladalo veliko oduševljenje prisutnih, a njegove izjave u kojima se ističe bratstvo između turskog i kurdskog naroda, koje traje vjekovima, naišlo je na dugotrajan aplauz učesnika.