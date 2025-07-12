Amerika traži odgovore od saveznika: Kako će reagovati ako Kina odluči napasti Tajvan

Pentagon je uputio poziv Japanu i Australiji da preciziraju kakvu bi ulogu preuzele ukoliko dođe do vojnog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Kine oko Tajvana, izvijestio je Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate s razgovorima.

Elbridge Kolbi (Colby), bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane za strategiju i razvoj snaga, nedavno je otvorio ovo pitanje tokom odvojenih sastanaka s odbrambenim zvaničnicima Tokija i Canberre.

Prema informacijamaFT-a , zahtjev Vašingtona (Washingtona) zatekao je saveznike nespremne – djelimično i zbog toga što ni SAD same ne nude formalne bezuslovne sigurnosne garancije za Tajvan.

Sjedinjene Države nemaju zvanične diplomatske odnose s Tajvanom, ali su njegov glavni dobavljač oružja i politički zaštitnik. Tajvan se posljednjih godina suočava s rastućim pritiskom Pekinga, uključujući intenzivne vojne vježbe u blizini ostrva. Kina Tajvan smatra dijelom svoje teritorije, dok vlasti u Taipeiju odbacuju te tvrdnje, pozivajući se na sopstveni suverenitet.

Kolbi, koji je bio ključni strateg američke odbrambene politike tokom prve Trampove administracije, zagovara preusmjeravanje američke vojne pažnje s Evrope i Bliskog istoka prema indo-pacifičkom regionu i nadmetanju s Kinom.

Poziv na jasno definisanje stavova dolazi u trenutku kada Vašington pokušava ojačati savezništva u azijsko-pacifičkom regionu i pripremiti se za moguće krizne scenarije u vezi s Tajvanom.