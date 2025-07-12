Video / Drama u Bundestagu: Desničari iz AfD-a davali sramne izjave o Srebrenici i negirali genocid

Generalna rasprava o budžetu na posljednjoj sjednici Bundestaga prije ljetne pauze se prekida kako bi se na sat vremena raspravljalo o genocidu u Srebrenici. Ona je pozdravila u Bundestagu prisutne preživjele genocida kao i ambasadora Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut (Damir Arnaut).

Predsjednica Bundestaga Julija Klokner (Julia Klöckner) je na početku jednosatne rasprave ukazala na to kako se radi o "neobičnom postupku".

U Bundestagu je održana rasprava povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Sjećanje je pomutilo ustrajanje desničarske AfD‑a na tvrdnji kako se na primjeru BiH vidi da je suživot nemoguć.

Klokner je ukazala ne samo na ubijene muškarce i dječake, već je izričito spomenula i žene koje su, kako je rekla, bile žrtve progona i silovanja, ali i glavne inicijatorice rasvjetljavanja i suočavanja s ratnim zločinima.

- Nakon masakra su prije svega bile žene te koje su se zalagale da se genocid u Srebrenici međunarodno prizna mada to do danas nije svugdje slučaj - rekla je predsjednica parlamenta. Klokner je rekla i da je Srebrenica veliki neuspjeh međunarodne zajednice koja nije, usprkos prisustvu UN‑ovih vojnika, uspjela spriječiti genocid.

Na početku sjednice Bundestaga se obratio Ginter Krihbaum (Gunther Krichbaum) iz CDU‑a, državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova zadužen za Evropu. I on je, kao i predsjednica Bundestaga, ukazao na debakl međunarodne zajednice kada je u pitanju Srebrenica.

- Pred očima nemoćne međunarodne zajednice je osam hiljada muškaraca sustavno poubijano od strane srpskih vojnika. Najgore je to što nismo odvratili pogled od ovog genocida nego smo direktno gledali. Zato je Srebrenica i trauma za nas, Evropsku uniju - rekao je Krišbaum (Krichbaum) i dodao kako je "Srebrenica upozorenje da ne smijemo odvraćati pogled kada se nekom nanosi nepravda".

Pomirenje je bilo temelj nastajanja Evropske unije što pokazuje i pomirenje između Njemačke i Francuske.

- Srebrenica se ne smije ponoviti, to je naša odgovornost - zaključio je Krišbaum.

AfD govori o "pokolju" ne o genocidu

Nakon ovih staloženih i očekivanih riječi zastupnika vladajuće Kršćansko‑demokratske unije (CDU) riječ je preuzeo Aleksandar Volf (Alexander Wolf) iz najveće opozicione zastupničke grupe, stranke Alternative für Deutschland (AfD).

Wolf nije govorio o genocidu nego o pokolju, a govor je počeo opisom zločina nad srpskim civilima u selu Kravica na pravoslavni Božić i tvrdio kako je tadašnji predsjednik Izetbegović (Izetbegović) srpske civile zloupotrijebio kao taoce.

On je kritikovao i prošlogodišnju rezoluciju UN‑a kojom je današnji dan proglašen Međunarodnim danom sjećanja na Srebrenicu, pogotovo zbog toga što je to učinjeno uz pomoć Ruande i što je, kako je rekao, naišlo na "slavlje u muslimanskom svijetu".

Rezolucija je, po njegovom, izazvala dodatni razdor u Bosni i Hercegovini i ide na ruku onima koji unose razdor u zemlji. Predsjednica Bundestaga je prekinula govor AfD‑ovog zastupnika i nije mu dozvolila da dovrši ukazujući na to da je tema rasprave 30 godina genocida u Srebrenici.

Srebrenica dokaz da suživot nije moguć

No, slični ton su iskoristili i ostali najavljeni govornici iz redova AfD‑a. Martin Zihert (Martin Sichert) je primjer Srebrenice i Bosne i Hercegovine upotrijebio kao navodni dokaz da su suživot i multikulturalnost osuđeni na propast.

"Multikulturalnost završava u masakru što pokazuje i slučaj Srebrenice". On je raspravu iskoristio za kritiku useljavanja iz muslimanskog svijeta u Njemačku i iznio navodne primjere šarije u Njemačkoj. I njegovo izlaganje je prekinula predsjednica Bundestaga ukazujući na temu rasprave, a dio zastupnika je govor AfD‑ovog zastupnika pratio okrenutih leđa.

U istom tonu je nastavila i AfD‑ova zastupnica Ana Raheter (Anna Rathert) koja je ponovila zajednički stav najveće opozicione stranke u Njemačkoj da u slučaju Srebrenice Njemačka previše podrške daje samo jednoj strani u sukobu.

"Ako se i dalje fokusiramo samo na jednu grupu onda to neće dovesti do pomirenja nego do ogorčenja", rekla je zastupnica AfD‑a koja je kritizirala njemačku vanjsku politiku ustvrdivši da je Srebrenica poslužila kao "moralna poluga za vojnu intervenciju i eskalaciju".

Kao posljednji iz redova AfD‑a za riječ se javio Tobijas Tajh (Tobias Teich) koji je rekao kako Bosna i Hercegovina svoj identitet temelji na tragediji.

- U Bosni je mržnja dio političkog sistema - rekao je Teich i zaključio kako je BiH "neuspjeli multikulturni eksperiment".

Miješanje žrtve i počinitelja

Na izlaganja zastupnika AfD‑a, koja su bila popraćena glasnim negodovanjem, direktno je reagiralo nekoliko govornika. Jirgen Hart (Jürgen Hardt) iz CDU‑a je zastupnike desničarsko‑populističke stranke optužio da miješaju pojam žrtve i počinitelja.

"Wolf je negirao genocid u Srebrenici i stao se na stranu počinitelja a ne žrtava", rekao je Hardt, a njegov stranački kolega i izvjestitelj zastupničkog kluba stranaka Unije CDU/CSU za zapadni Balkan Petar Bajer (Petar Beyer) je također ukazao na provokativnu upotrebu pojma "pokolj" u govorima zastupnika AfD‑a. "Treba jasno reći: Srebrenica je bila genocid a ne pokolj." Oba zastupnika CDU‑a su naglasila potrebu ustrajanja na načelima pravne države, ne samo u BiH nego i na cijelom zapadnom Balkanu.

Za riječ se mimo protokola javio i ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) koji je izrazio zaprepaštenost zloupotrebom pojma Srebrenica za unutarnjopolitičke svrhe.

- Žao mi je što ambasador i prisutni preživjeli moraju pratiti ovakvu raspravu i zato moram u ime njemačke vlade i najvećeg dijela Bundestaga reći da smo svjesni činjenice da se radi o genocidu i da je to naša odgovornost - rekao je Vadeful (Wadephul).

Ratni zločini

I ostali govornici u raspravi Bundestaga su ukazivali da je genocid u Srebrenici mogao biti spriječen da je međunarodna zajednica djelovala na vrijeme. "Šezdeset aviona iznad Mediterana je bilo spremno ali mi nismo učinili ništa da spriječimo genocid", rekao je Boris Mijatović iz stranke Zeleni.

Mijatović, koji kao izvjestitelj za zapadni Balkan često boravi u regiji, ustvrdio je da je percepcija BiH u Njemačkoj često pogrešna. "Zemlja je mirnija nego što ovdje percipiramo i zato ne smijemo dopustiti nacionalistima da unište taj mir i zato treba i dalje kazneno progoniti one koji negiraju genocid."