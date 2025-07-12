Brutalno ubistvo na Zapadnoj obali: Izraelski doseljenici nasmrt pretukli državljanina Amerike

Palestinsko-američkog državljanina pretukli su nasmrt doseljenici na izraelski okupiranoj Zapadnoj obali, a druga osoba je ubijena hicem iz vatrenog oružja, saopćilo je palestinsko Ministarstvo zdravstva u izjavi o sukobu koji se desio tokom noći.

Američki državljanin Sajafolah Musalet (Sayafollah Musallet, 20), poznat i kao Saif, brutalno je pretučen u incidentu u petak navečer u selu Sinjil, sjeverno od Ramallaha, navelo je ministarstvo. Husein Al Šalabi (Hussein Al-Shalabi, 23) pogođen je u prsa.

Noćna mora

Musaletova porodica iz Tampe na Floridi izjavila je da su ljekari pokušavali doći do njega tri sata prije nego što ga je njegov brat uspio prenijeti do ambulante, ali je preminuo prije nego što je stigao u bolnicu.

- Ovo je nezamisliva noćna mora i nepravda s kojom se nijedna porodica ne bi smjela suočiti. Zahtijevamo da američko Ministarstvo vanjskih poslova hitno pokrene istragu i pozove izraelske doseljenike koji su ubili Saifa na odgovornost za svoje zločine - navodi se u izjavi porodice.

Glasnogovornik američkog State Departmenta izjavio je u petak da su upoznati s incidentom, ali da ne mogu davati dodatne komentare "iz poštovanja prema privatnosti porodice i bližnjih" žrtve.

Izraelska vojska je saopćila da istražuje incident u mjestu Sinjil. Naveli su da su sukobi između Palestinaca i doseljenika izbili nakon što su Palestinci navodno bacali kamenje na Izraelce, pri čemu su neki lakše povrijeđeni.

Vojska je saopćila da su njihove snage poslane na mjesto događaja i da su koristile neubojita sredstva za rastjerivanje mase.

Nasilje se povećalo

Nasilje doseljenika na Zapadnoj obali povećalo se od početka izraelskog rata protiv palestinske militantne grupe Hamas u Gazi krajem 2023. godine, prema navodima organizacija za ljudska prava.

Također, desetine Izraelaca ubijene su u napadima Palestinaca na ulicama posljednjih godina, a izraelska vojska je intenzivirala racije širom Zapadne obale.

Američki predsjednik Donald Trampa (Trump) u januaru je ukinuo sankcije koje je prethodna Bidenova administracija uvela protiv izraelskih doseljeničkih grupa i pojedinaca optuženih za nasilje nad Palestincima na Zapadnoj obali.

Ubistva američkih državljana od strane izraelskih snaga na Zapadnoj obali u proteklim godinama uključuju palestinsko-američku novinarku Shireen Abu Akleh, palestinsko-američkog tinejdžera Omara Mohammada Rabeu i tursko-američku aktivistkinju Ajsenur Ezgi Ejgi (Aysenur Ezgi Eygi).

Najviši sud Ujedinjenih nacija prošle godine je presudio da je izraelska okupacija palestinskih teritorija, uključujući Zapadnu obalu, kao i naselja na toj teritoriji, nelegalna i da bi trebala biti povučena što je prije moguće.