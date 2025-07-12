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Video / Napadač ga dokrajčio s pet hitaca: Likvidiran ključni saradnik Zelenskog

Napadač, obučen u crnu majicu i šorts, uhvaćen je sigurnosnim kamerama kako iskače iza automobila

Pukovnik Voronjič bio je viši operativac u Centru za specijalne operacije SBU-a. Platforma X

E. A.

12.7.2025

Danas je u Kijevu, usred dana, ubijen visok zvaničnik ukrajinske bezbjednosne službe SBU, dok je nepoznati atentator odmah pobjegao sa mjesta zločina. Kako izvještava list "Ukrajinska pravda", pukovnik Ivan Voronjič šetao je jutros oko 9 časova kroz kijevsku opštinu Holosijevski kada mu je prišao muškarac i zapucao, piše Kurir.

Napadač, obučen u crnu majicu i šorts, uhvaćen je sigurnosnim kamerama kako iskače iza automobila i iz neposredne blizine puca na 50-godišnjeg pukovnika dok je prelazio ulicu. Pretpostavlja se da je ispalio pet hitaca iz pištolja sa prigušivačem prije nego što je pobjegao. 

Prema dostupnim informacijama, pukovnik Voronjič bio je viši operativac u Centru za specijalne operacije SBU-a. Zadobio je višestruke prostrelne rane i preminuo je na licu mjesta.

- Pokrenut je krivični postupak zbog ubistva pripadnika SBU-a u Holosijevskoj oblasti Kijeva" - saopštila je bezbjednosna služba za "Ukrajinsku pravdu - ne otkrivajući identitet žrtve.

Bezbjednosna služba i Nacionalna policija preduzimaju sveobuhvatne mjere kako bi rasvijetlile sve okolnosti zločina i pronašle odgovorne. Za sada su nepoznati identitet napadača i motivi ovog ubistva.

# UKRAJINA
# ZELENSKI
# RUSIJA
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