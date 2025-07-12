Teheran spreman za pregovore, ali upozorava: Bez ratnog sukoba sa Amerikom

Teheran je spreman na pregovore o svom nuklearnom programu, ali samo ako akcije SAD-a i drugih zemalja neće dovesti do rata, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

On je rekao da je Iran oduvijek bio i ostao spreman za dijalog o nuklearnom programu, ali da je sada neophodno osigurati da, ako pregovori budu nastavljeni, SAD i druge zemlje neće ponoviti ponašanje koje vodi ka sukobu, prenose Ria Novosti.

Izrael je 13. juna započeo operaciju protiv Irana, optužujući ga za tajni vojni nuklearni program. Ciljevi su bili nuklearni objekti, vojne baze, visoko pozicionirani zvaničnici i istaknuti nuklearni fizičari.

Iran je odbacio te optužbe i uzvratio napadima. Tokom 12 dana sukoba, obje strane su razmjenjivale udare, uključujući i jedinstveni američki napad na iranske nuklearne objekte 22. juna.

Nakon toga, 23. juna, Iran je izveo raketne udare na američku bazu El-Udejd u Kataru, ali je poručio da ne želi dalju eskalaciju sukoba.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trumo) je potom izrazio nadu da je iranski napad na američku bazu "oslobodio napetosti" i ocijenio da je sada moguć put ka miru na Bliskom istoku.

Takođe je rekao da su Izrael i Iran postigli dogovor o primirju, koje bi trebalo službeno okončati 12-dnevni sukob u roku od 24 sata.