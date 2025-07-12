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Palestinska misija u Velikoj Britaniji odala počast žrtvama genocida u Srebrenici: Uputili apel zbog Gaze

Brojni članovi porodica žrtava te strane i domaće delegacije su poslale poruke o važnosti usvajanja Rezolucije o Srebrenici

Obilježavanju su prisustvovale brojne domaće i međunarodne delegacije. Platforma X

E. A.

12.7.2025

Palestinska misija u Velikoj Britaniji jučer je odala počast žrtvama genocida u Srebrenici, uz apel za hitno zaustavljanje krvoprolića u Gazi.

Šef misije, ambasador Husam Zomlot, tom prilikom je poručio:

– Danas odajemo počast žrtvama masakra u Srebrenici i apelujemo na hitan prekid masakra u Gazi – rekao je Zomlot.

Trideseta godišnjica genocida obilježena je komemoracijom u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, gdje su ukopani posmrtni ostaci još sedam identifikovanih žrtava.

Obilježavanju su prisustvovale brojne domaće i međunarodne delegacije, a upućene su snažne poruke o važnosti očuvanja sjećanja i podrške usvajanju Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Međunarodnim presudama potvrđeno je da je u julu 1995. godine u Srebrenici ubijeno više od 7.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka – što predstavlja najteži zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

# PALESTINA
# VELIKA BRITANIJA
# SREBRENICA
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