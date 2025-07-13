Trampov udar na Putina mogao bi pogoditi i Kinu

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će u ponedjeljak objaviti "važnu izjavu" o Rusiji, ali nije iznio nikakve detalje. U posljednjim nastupima izrazio je sve veće nezadovoljstvo ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog rata u Ukrajini.

U isto vrijeme, u američkom Kongresu raste podrška zakonu kojim bi Rusiji bile uvedene nove, strože sankcije kako bi se Moskva natjerala na mirovne pregovore. Ipak, zakon još čeka ključnu podršku – onu Trampovu. Pristalice Ukrajine u Vašingtonu i Kijevu s nestrpljenjem očekuju njegovu izjavu, nadajući se da bi upravo tada mogao podržati inicijativu i dodatno pojačati pritisak na Moskvu.

Frustracija zbog Putina

Tramp, koji je tokom kampanje obećavao da će okončati rusku invaziju, nije precizirao šta planira objaviti, ali posljednjih sedmica sve više pokazuje frustraciju zbog Putinove nevoljnosti da pristane na prekid vatre i sve većeg broja civilnih žrtava.

U utorak je Tramp dao odobrenje za slanje američkog obrambenog oružja Ukrajini, a samo dva dana kasnije približio se podršci zakonu o sankcijama, iako ga još nije formalno podržao. Lider republikanske većine u Senatu Džon Tun rekao je ranije da bi Senat mogao glasati o zakonu već ovog mjeseca.

Majk Džonson, vodeći republikanac u Zastupničkom domu, izrazio je sličan optimizam, dok su senatori Lindzi Grejem i Marko Rubio u privatnim razgovorima s evropskim diplomatama najavili skoro predstavljanje zakona.

Sankcije bi obuhvatile i Kinu

Grejem je na mreži X naveo: "Senat će uskoro predložiti zakon o strogim sankcijama, ne samo protiv Rusije, već i protiv zemalja poput Kine i Indije koje kupuju ruske energetske proizvode koji finansiraju Putinov ratni stroj."

Međutim, još nije jasno da li je Tramp napustio ideju diplomatskog pristupa. Bijela kuća i dalje traži pravo veta na sankcije, što bi zakon moglo učiniti više simboličnim nego suštinskim.

U petak je Rubio, nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim, izjavio da je "nova ideja" predstavljena i da će je prenijeti Trampu, bez otkrivanja detalja.

- Taj novi pristup ne garantuje mir, ali bi mogao otvoriti vrata - rekao je Rubio.

Zakon predviđa opsežne mjere

Zakon koji pripremaju Grejem i demokratski senator Ričard Blumental obuhvatio bi opsežne sankcije protiv ruskih zvaničnika, institucija i stranih zemalja koje trguju s Moskvom. Predviđa se i uvođenje carina od 500 posto na uvoz ruske nafte, plina, uranija i drugih sirovina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više puta je pozvao zapadne zemlje da pojačaju sankcije kako bi Kremlj bio prisiljen na prekid vatre.

Zakon još u pripremi

Izvori iz Kongresa navode da se tekst zakona i dalje dorađuje. Jedna osoba bliska Trampu izjavila je da nacrt ne daje predsjedniku dovoljno slobode da vodi spoljnu politiku bez Kongresa, ali da se radi na tome u saradnji s Bijelom kućom.

Zakon bi mogao biti predstavljen u sedmici od 21. jula, ali vrijeme je ograničeno jer Zastupnički dom odlazi na ljetnu pauzu. Takođe, pritisak dodatno raste zbog Trampovog zahtjeva za smanjenje budžeta za inostranu pomoć, koji je još na razmatranju.

- Predsjednik već ima sve te ovlasti- rekao je jedan republikanski saradnik iz Senata, sugerišući da Tramp može sankcije uvesti i bez posebnog zakona, putem izvršnih ovlasti.