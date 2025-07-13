U Bogoti uhapšen Đuzepe Palermo: Šef italijanske mafije Ndrangheta pao u međunarodnoj akciji

Đuzepe (Giuseppe) Palermo, poznat pod nadimkom Peppe, uhapšen je u Bogoti na osnovu crvene potjernice Interpola, koja je podrazumijevala njegovu potragu u 196 zemalja.

Kolumbijska policija saopćila je da je Palermo uhapšen na ulici glavnog grada tokom koordinirane međunarodne operacije u kojoj su učestvovale kolumbijske, italijanske i britanske vlasti, uz podršku Europola.

Kako je naveo šef kolumbijske policije Karlos Fernando Triana (Carlos Fernando Triana), Palermo se smatra pripadnikom mafijaške organizacije Ndrangheta, jedne od najmoćnijih i najzatvorenijih kriminalnih grupa u Italiji, poznate po brutalnosti i velikom utjecaju na međunarodnu trgovinu narkoticima.

- Osumnjičeni je ne samo rukovodio kupovinom velikih količina kokaina u Kolumbiji, Peruu i Ekvadoru, već je i kontrolisao pomorske i kopnene rute preko kojih je droga stizala na evropsko tržište - rekao je Triana.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, ilegalna proizvodnja kokaina dostigla je rekordnih 3.708 tona u 2023. godini, što je gotovo 34 posto više u odnosu na godinu ranije. Vrijednost globalne trgovine ilegalnim drogama, uključujući kokain, procjenjuje se na više od 500 milijardi dolara godišnje.