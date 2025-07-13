Španija pod vodom: Auti plivali cestama, grad oštetio avion u letu

Snažne padavine pogodile su sjeveroistočnu Španiju, posebno Kataloniju, gdje je u subotu popodne došlo do velikih poplava, prekida željezničkog saobraćaja i oštećenja na infrastrukturi i prevoznim sredstvima.
IZDATO CRVENO UPOZORENJE
SNAŽNE PADAVINE
Obilne kiše izazvale prekide u saobraćaju i velike štete, hitne službe intervenirale na više lokacija
Poplave u Španiji. Platforma X
Snažne padavine pogodile su sjeveroistočnu Španiju, posebno Kataloniju, gdje je u subotu popodne došlo do velikih poplava, prekida željezničkog saobraćaja i oštećenja na infrastrukturi i prevoznim sredstvima.
Prema navodima španske meteorološke agencije Aemet, koja je veliki dio Katalonije stavila pod crveni meteoalarm, u pojedinim oblastima palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru u samo nekoliko sati.
U Barseloni je poplavljena bolnica koja je zbog nestanka struje bila prinuđena odbijati nove pacijente. Na tamošnjem aerodromu, avion koji je bio poletio za Sjedinjene Američke Države morao se vratiti nakon što je grad oštetio njegov nos, naveli su kontrolori leta.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, željeznička kompanija Renfe privremeno je obustavila saobraćaj širom Katalonije, uključujući brze, regionalne i prigradske vozove.
Hitne službe saopštile su da je pomoć zatražilo više od 70 osoba, ali da niko nije zadobio teže povrede. Crveni meteoalarm, koji je bio aktiviran oko 17 sati, ukinut je dva sata kasnije.
Pored Katalonije, obilne padavine pogodile su i druge dijelove sjeverne i istočne Španije, uključujući Aragon i područje Valensije.
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