Španija pod vodom: Auti plivali cestama, grad oštetio avion u letu

Snažne padavine pogodile su sjeveroistočnu Španiju, posebno Kataloniju, gdje je u subotu popodne došlo do velikih poplava, prekida željezničkog saobraćaja i oštećenja na infrastrukturi i prevoznim sredstvima.

Prema navodima španske meteorološke agencije Aemet, koja je veliki dio Katalonije stavila pod crveni meteoalarm, u pojedinim oblastima palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru u samo nekoliko sati.

U Barseloni je poplavljena bolnica koja je zbog nestanka struje bila prinuđena odbijati nove pacijente. Na tamošnjem aerodromu, avion koji je bio poletio za Sjedinjene Američke Države morao se vratiti nakon što je grad oštetio njegov nos, naveli su kontrolori leta.