Kim potvrdio bezuvjetnu podršku Rusiji u ratu protiv Ukrajine: "Nepobjedivi smo"

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un ponovo je potvrdio da Pjongjang "bezuvjetno podržava" sve poteze ruskog rukovodstva usmjerene na rješavanje osnovnog uzroka "krize" u Ukrajini, prenijeli su sjevernokorejski državni mediji.

Susret u Vonsanu

Kim je izjavu dao tijekom subotnjeg sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim u gradu Vonsanu, javila je državna novinska agencija KCNA. Ruski ministar je u subotu započeo trodnevnu posjetu Sjevernoj Koreji, zemlji koja je Moskvi već pružila značajnu vojnu pomoć u sukobu u Ukrajini.

Prema izvještajima KCNA, Kim je Lavrovu rekao da će akcije koje ove dvije saveznice poduzmu kao odgovor na velike promjene u globalnoj geopolitici značajno doprinijeti očuvanju mira i sigurnosti u svijetu.

- Kim Jong Un ponovo je potvrdio da je DPRK (Demokratska Narodna Republika Sjeverna Koreja) spremna bezuvjetno podržavati i poticati sve mjere koje rusko rukovodstvo poduzme u cilju rješavanja temeljnog uzroka ukrajinske krize - navodi KCNA.

U Vonsanu se Lavrov ranije sastao sa sjevernokorejskom ministricom vanjskih poslova Čoe Son Hui, a nakon sastanka ministri su objavili zajedničku izjavu u kojoj su se obavezali da će međusobno poštovati nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet, prenosi KCNA.

"Nepobjedivo boračko bratstvo"

Ruski mediji su izvijestili da je Lavrov tokom susreta s Kimom opisao veze dviju zemalja kao "nepobjedivo boračko bratstvo", te zahvalio sjevernokorejskom lideru na postrojbama koje je poslao u Rusiju.

Odnosi između Rusije i Sjeverne Koreje su se znatno produbili tokom posljednje dvije godine sukoba u Ukrajini, koji je počeo u februaru 2022. godine. Pjongjang je poslao više od deset hiljada vojnika i vojne opreme u Rusiju kao podršku Moskvi u vojnoj kampanji.

Kimova vlada je također obećala poslati oko šest hiljada vojnih inženjera i građevinskih radnika za pomoć u obnovi ruske Kurske oblasti.