Otkriven pokušaj atentata: Izrael u zračnom napadu ciljao iranskog predsjednika Pezeškijana

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) zadobio je povredu noge u izraelskom zračnom napadu izvedenom 16. juna, tokom sastanka Vrhovnog savjeta za nacionalnu sigurnost Irana u zapadnom dijelu Teherana, objavila je iranska novinska agencija Fars.

Napad je izveden u jutarnjim satima, dok se na nižim spratovima zgrade održavao sastanak kojem su, osim predsjednika, prisustvovali i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf), predsjednik pravosuđa Mohseni Ejei i drugi visoki zvaničnici.

Kako navodi Fars, šest bombi ili projektila bilo je usmjereno na ulaze i izlaze zgrade kako bi se blokirali putevi za evakuaciju i poremetila ventilacija. Napad je, prema istom izvoru, modeliran prema ranijem pokušaju atentata na vođu Hezbolaha Hasana Nasrala (Nasrallah) u Bejrutu.

Nakon eksplozija, došlo je do prekida napajanja strujom, ali su se prisutni uspjeli evakuisati putem hitnog izlaza koji je prethodno bio pripremljen. Pezeškijan i nekoliko drugih zvaničnika zadobili su lakše povrede nogu.

Zbog visoke preciznosti podataka koji su korišteni u napadu, vlasti u Teheranu istražuju mogućnost da je neko iznutra odavao informacije – što je pokrenulo potragu za mogućom "krticom".

Iako izvještaj ne precizira tačnu lokaciju sastanka, mediji su ranije izvještavali o izraelskom napadu na područje blizu Shahrak-e Gharba u zapadnom Teheranu.

U intervjuu s američkim novinarom Takerom Karlsonom (Tucker Carlson), Pezeškijan je potvrdio pokušaj atentata: "Da, pokušali su. Postupili su u skladu s tim, ali nisu uspjeli."