Pentagon traži odgovor saveznika: Šta ćete učiniti ako izbije rat između SAD i Kine?

Australijski ministar odbrane Pat Konroj (Conroy) izjavio je da se njegova zemlja neće unaprijed obavezati na slanje vojske u slučaju izbijanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Kine zbog Tajvana. On je u intervjuu za australsku javnu televiziju ABC rekao da je suverenitet Australije na prvom mjestu i da "vlada ne komentariše hipotetičke scenarije".

- Odluku o uključivanju australijskih trupa u bilo kakav sukob donijet će tadašnja vlada. Nećemo je donositi unaprijed - istakao je Konroj. Japan još nije odgovorio na ovo pitanje.

Sukob oko Tajvana

Britanski Financial Times objavio je da je zamjenik američkog ministra odbrane Elbridž Kolbi (Elbridge Colby) izvršio pritisak na australijske i japanske odbrambene zvaničnike da se izjasne o eventualnoj ulozi u slučaju sukoba oko Tajvana – iako ni SAD nema formalnu obavezu da brani tu ostrvsku teritoriju.

Kolbi je na mreži X poručio da Pentagon slijedi politiku bivšeg predsjednika Donalda Trampa "Amerika na prvom mjestu", koja uključuje odvraćanje potencijalnih protivnika i poticanje saveznika na veća ulaganja u zajedničku odbranu.

Kina Tajvan smatra dijelom svoje teritorije i nije isključila upotrebu sile za njegovo ponovno pripajanje. Tajvanski predsjednik Laj Čing-te (Lai Ching-te) poručuje da samo građani Tajvana mogu odlučivati o budućnosti svoje zemlje.

Vježbe na Pacifiku

Najveća australijska vojna vježba s američkim saveznicima – "Talisman Sabre", u kojoj učestvuje 30.000 vojnika iz 19 zemalja – počela je u nedjelju u luci u Sidneju. Konroj je naglasio da Australija želi ravnotežu u indo-pacifičkoj regiji i da nijedna država ne dominira, posebno zbog kineskog jačanja nuklearnih i konvencionalnih kapaciteta.

Govoreći o Pacifiku, Konroj je rekao da Kina pokušava obezbijediti vojnu bazu u toj regiji, dok Australija nastoji ostati glavni sigurnosni partner otočkih država.

- Osnivanje kineske vojne baze u Oceaniji ne bi bilo dobro za Australiju - naglasio je.

Australijski premijer Entoni Albaneze otputovao je u subotu u Šangaj, gdje će tokom šestodnevne posjete razgovarati s kineskim zvaničnicima i o pitanjima sigurnosti.

Vježba "Talisman Sabre" odvija se na području od 6.500 kilometara – od australijskog Božićnog ostrva u Indijskom okeanu do Koraljnog mora na istoku. Konroj je naveo da se očekuje prisustvo kineske mornarice koja bi, kao i ranije, mogla posmatrati vježbu radi prikupljanja informacija.

SAD su glavni sigurnosni saveznik Australije. Iako Australija ne dozvoljava strane vojne baze, američka vojska povećava svoju rotacijsku prisutnost i zalihe goriva u australijskim bazama. Od 2027. godine, američke podmornice klase "Virdžinija" bit će stacionirane u lukama na zapadnoj obali Australije, a analitičari smatraju da bi one mogle igrati ključnu ulogu u eventualnom sukobu oko Tajvana.