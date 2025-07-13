Zastoj u pregovorima o primirju u Gazi: Hamas optužuje Netanjahua za postavljanje novih uslova

Nedirektni pregovori između Izraela i Hamasa o 60-dnevnom primirju u Pojasu Gaze trenutno su u zastoju, a obje strane međusobno krive jedna drugu za nedostatak napretka, saopćili su u subotu izvori agenciji dpa.

Pregovori u katarskoj Dohi, uz posredovanje Katara, Egipta i Sjedinjenih Američkih Država, imaju cilj zaustaviti borbe te omogućiti puštanje deset talaca koje drži Hamas, kao i tijela nekoliko prethodno otetih osoba.

U zamjenu bi Izrael trebao osloboditi određeni broj palestinskih zarobljenika.

Predstavnik Hamasa izjavio je za dpa da izraelski premijer Benjamin Netanjahu opstruira pregovore dodavanjem novih uslova, među kojima su i izmjene na kartama planiranog povlačenja izraelskih snaga iz Pojasa Gaze.

Izraelski mediji izvještavaju da vlada insistira na zadržavanju vojske na velikom području južnog dijela obalne enklave.

Ranije ove sedmice izraelski ministar odbrane Israel Katz najavio je plan izgradnje "humanitarnog grada" za 600.000 raseljenih Palestinaca na ruševinama Rafaha, grada na jugu pojasa Gaze, prenosi Hina.

Izrael je naglasio da želi dopustiti Palestincima da "dobrovoljno" napuste to područje, no kritičari strahuju da bi ovaj plan mogao rezultirati uspostavom internacijskog logora iz kojeg bi u budućnosti bile moguće prisilne deportacije.

Hamas je kategorično odbacio prijedlog takvog mjesta.

Izrael, s druge strane, optužuje Hamas za opstrukciju pregovora.

- Hamas je odbacio prijedlog Katra, odbija kompromis i ostaje svojeglav, dok je Izrael pokazao fleksibilnost u pregovorima - izjavio je jedan izraelski zvaničnik za list Yedioth Ahronoth.

On je dodao da će se pregovori uprkos svemu nastaviti.