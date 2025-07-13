Ukrajinska djeca će u školama učiti da upravljaju borbenim dronovima

Ukrajinsko Ministarstvo obrazovanja i nauke odobrilo je novi set nastavnih sredstava za predmet Odbrana Ukrajine, koji se izučava u osnovnim i srednjim školama. Time je otpočela sveobuhvatna reforma školskog kurikuluma prilagođena aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u zemlji.

Kako prenosi Oboronka, projekt o odbrambenoj industriji koji djeluje u okviru platforme Mezha.Media i portala Ukrajinska pravda, učenici će sada imati pristup FPV (first-person view) simulatorima za upravljanje dronovima, laserima baziranim trenažerima za gađanje, multimedijalnoj opremi, tabletima, kao i taktičkoj opremi koja se dosad koristila isključivo u vojsci i spasilačkim službama.

Poseban fokus stavljen je na razvijanje vještina iz oblasti pružanja prve pomoći. Školarci će vježbati s reanimacionim lutkama, zavojima za zaustavljanje krvarenja, taktičkim medicinskim setovima i simulatorima za saniranje povreda. Osim toga, učenici će koristiti savremene kacige, pancire, certificirane gas maske i zaštitnu opremu protiv hemijskih prijetnji.

Tehnička oprema uključuje i prave dronove za vježbe, radio-stanice, kao i elemente za opremanje taktičkih zona za obuku. Iz ministarstva ističu da će ova modernizacija nastave pomoći u razvijanju kritičkog mišljenja, otpornosti na dezinformacije, te osposobljavanju učenika za djelovanje u kriznim situacijama.

Reforma nastave započela je ranije transformacijom predmeta Odbrana Ukrajine iz pretežno teorijske u intenzivnu praktičnu obuku, koja se sada izvodi 6 do 8 sati mjesečno u specijaliziranim centrima.

Ovim korakom ukrajinske vlasti žele obrazovni sistem prilagoditi ratnoj stvarnosti i pripremiti mlade generacije za suočavanje s izazovima savremenog sigurnosnog okruženja.